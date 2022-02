OM-Qarabag: La grosse colère de Milik mais Sampaoli regardait ailleurs

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’OM face à Qarabag (2-1) jeudi en Conference League, Arkadiusz Milik n’a pas apprécié d’être remplacé en deuxième période. Jorge Sampaoli n’a pas vu la colère de son attaquant et assume de l’avoir remplacé.

Arkadiusz Milik a confirmé sa belle forme du moment, jeudi, en inscrivant un doublé face à Qarabag (3-1) en barrage aller de la Conference League. Mais le Polonais n’a pas profité de la fête jusqu’au bout en étant remplacé dès la 68e minute de jeu par Dimitri Payet. Et cela a profondément agacé l’ancien joueur de Naples qui a tiré dans une bouteille et un sac au moment de quitter de terrain, Un geste d’humeur que Jorge Sampaoli n’a pas remarqué. L’entraîneur de l’OM justifié son choix par sa volonté de préserver ses troupes.

"C'est un collègue de travail"

"Pour Milik, je n'ai pas vu ce que vous racontez, a déclaré l’Argentin à l’issue de la rencontre. On fait attention aux minutages et aux temps de jeu. On doit faire en sorte que tout le monde soit en forme. Il y avait des changements prévus, liés aux matchs qui viennent. On a une planification. Ma relation avec lui est la même qu'avec tous. On est professionnels, c'est un collègue de travail, la relation est la même qu'avec tous les joueurs."

Auteur d’un triplé face à Angers (5-2) il y a deux semaines, Milik avait été placé sur le banc des remplaçant lors du match suivant en Ligue 1 sur le terrain de Metz (1-2). Il en était sorti pour offrir la victoire d’un magnifique retourné. Mais sa réussite retrouvée devant le but ne semble pas encore convaincre Sampaoli d’en faire un titulaire indiscutable ou de le laisser sur le terrain pendant 90 minutes.



"Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon travail. C'est tout", avait-il confié au micro d’Amazon Prime après le succès à Metz la semaine dernière. "Est-ce que Milik aurait dû débuter?, s’était ensuite interrogé Sampaoli. Il a marqué beaucoup de buts. Mais ce match me demandait autre chose, je voulais des joueurs de profondeur, c’est pour ça que j’ai décidé de mettre Bamba Dieng d’un côté et Cédric Bakambu de l’autre. Mais pour nous Milik est très important, comme Payet est très important. Ce sont deux joueurs qui, pour le bien de l’OM, ont besoin de complémentarité."