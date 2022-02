OM-Qarabag: Sampaoli mécontent malgré la victoire

L’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, n’a pas aimé la production de son équipe, pourtant victorieuse de Qarabag (3-1) jeudi en barrage aller d’Europa Conference League.

L’OM sur la bonne voie. L’Olympique de Marseille a fait un pas vers les 8es de finale de l’Europa Conference League jeudi soir en dominant Qarabag (3-1) au match aller au stade Vélodrome. Un succès qui n’a pas satisfait pour autant Jorge Sampaoli, contraint à réorganiser tactiquement son équipe, en difficulté au milieu de terrain : "On a commencé avec Kamara et Gueye mais on a vu que Bouba avait des soucis pour jouer sur le côté droit. On l’a fait repasser au centre pour jouer à trois milieux de terrain. C’est Gerson qui est passé côté droit."

"On a été dépassé"

Ce réajustement n’a pas convaincu l’Argentin qui attend autre chose de ses joueurs : "Ça a été compliqué. Lors de la première période Qarabag ne nous a pas laissés jouer. On n’a pas très bien joué en première mi-temps. Et en deuxième, on n’a pas joué du tout. Collectivement, on a été dépassé ce soir." Au micro de RMC Sport, Sampaoli a ajouté que l'équipe n'avait "pas très bien joué." "On était supérieur à Qarabag c'est sûr mais on sait que la semaine prochaine, il va falloir s’améliorer", prévient-il. Avant le match retour, l'OM accueillera Clermont, dimanche (20h45), pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.