OM-Clermont: "Il va falloir dégonfler un peu les têtes", le coup de gueule de Payet

Dimitri Payet n’a pas du tout apprécié la prestation de l’OM face à Clermont, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Et le milieu de terrain marseillais l’a fait savoir après la défaite de son équipe au Vélodrome (0-2).

Pas de déni ou de fausses excuses. Dimitri Payet n’a pas cherché à défendre son équipe après la défaite contre Clermont, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). Visiblement agacé par la tournure des événements, le milieu de terrain de l’OM a poussé un coup de gueule à la fin de la rencontre.

"Ce qu’il nous a manqué? De l’humilité, je pense, a lâché le joueur de 34 ans sur Amazon Prime Video. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."

Des mots forts qui résument bien la frustration des Marseillais après cette contre-performance face aux partenaires de Mohamed Bayo, désormais à distance raisonnable de la zone rouge.

"On a perdu trois points ici, a pesté Pau Lopez sur Amazon Prime Video. Je pense qu’on a commencé très mal la partie, les vingt premières minutes. On a pris un but et après le match n’est plus le même, ils sont regroupés, c’est encore plus difficile. On doit changer quelque chose, c’est une question de mentalité, pas de jouer bien ou mal, de jouer avec quatre ou cinq défenseurs. On doit changer des choses, parce qu’on arrive au moment le plus important de la saison. Clermont a très bien joué, mais ce n’est pas eux la question, c’est nous."

Marseille sous la menace de Nice

Malgré ce succès à domicile, l’OM reste le dauphin du PSG au classement. Mais le club phocéen est désormais sous la menace de Nice, qui compte 1 point de retard (avec un match supplémentaire). Il devra offrir un spectacle plus séduisant dimanche prochain à Troyes (17h05). Entre-temps, les Marseillais se déplaceront en Azerbaïdjan pour y affronter Qarabag, ce jeudi, en barrage retour de la Conference League (18h45). Avec l’espoir de se qualifier pour les 8es de finale, après leur victoire 2-0 lors du match aller au Vélodrome.