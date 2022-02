OM: "Zéro intérêt", Di Meco n’a pas apprécié la sortie de Payet sur "les têtes à dégonfler"

Eric Di Meco ne valide pas les propos de Dimitri Payet après la défaite de l’OM face à Clermont, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). Le milieu de terrain marseillais a invité ses partenaires à faire preuve d'une plus grande humilité. Une sortie jugée inappropriée par notre consultant RMC Sport.

Il n’a pas mâché ses mots au moment d’exprimer son agacement. Dimitri Payet a livré le fond de sa pensée après la défaite de l’OM face à Clermont, dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). Invité à réagir à chaud sur la pelouse du Vélodrome, le joueur de 34 ans a fait passer un message remarqué à ses coéquipiers. "Ce qu’il nous a manqué? De l’humilité, je pense, a-t-il lâché sur Amazon Prime Video. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."

Un coup de gueule que ne valide pas Eric Di Meco. "C’est le genre de déclarations qui a zéro intérêt pour moi, tacle notre consultant RMC Sport. D’abord, je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faudrait avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminés de la Ligue Europa et la Coupe de France, cette génération n’a rien gagné, malgré des objectifs élevés. Et sur ce match contre Clermont, je ne vois pas de comportements de garçons qui ont le melon."

"Ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type"

L'ancien défenseur marseillais estime que les propos de Payet peuvent nuire à la cohésion du vestiaire, à l’heure où Marseille occupe la deuxième place du championnat et s’apprête à disputer un barrage retour de Conference League face à Qarabag, jeudi en Azerbaïdjan (18h45): "Soit c’est la réalité, il y a un vrai problème et tu cites des noms, tu chopes les mecs. Soit tu dis ça et il y a des mecs qui vont se sentir visés, ça va mettre une mauvaise ambiance dans l’équipe pour rien."

Le vainqueur de la Ligue des champions 1993 pointe avant-tout le manque de continuité dans les choix de Jorge Sampaoli: "Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble".