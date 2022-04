PAOK-OM: Mandanda, un 99e match européen à Marseille pour briller

Steve Mandanda débutera le quart de finale retour de Conference League entre l’OM et le PAOK ce jeudi en Grèce. Le gardien de 37 ans disputera son 99e match européen sous le maillot du club marseillais et espère bien franchir la centaine cette saison.

Privé de temps de jeu en Ligue 1 après l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda profite de la Conference League pour prouver qu’il n’a rien perdu de sa superbe: le gardien de 37 ans a disputé autant de matchs en championnat que dans la nouvelle compétition de l’UEFA lors de campagne 2021-2022.

Ce jeudi, pour le quart de finale retour sur le terrain du PAOK Salonique en Grèce, "El Fenomeno" va donc disputer sa sixième rencontre de l’année en C4 et aura à cœur d’aider son équipe à conserver sa maigre avance obtenue à l’aller (victoire 2-1) pour rejoindre le dernier carré de la compétition. Une affiche qui va également lui permettre de totaliser 99 apparitions avec le club phocéen sur la scène européenne.

Une sacrée expérience en Ligue des champions

L’aventure européenne du champion du monde 2018 a débuté par un match en Coupe de l’UEFA (l’ancêtre de la Ligue Europa) et une élimination face au Zenith Saint-Pétersbourg du duo Arshavin-Pogrebnyak. Si le club russe avait ensuite remporté la compétition, Steve Mandanda attend toujours de soulever un trophée continental. Après une finale de Ligue Europa perdue contre l’Atlético de Madrid en 2018 (3-0), le joueur formé au Havre bénéficiera peut-être d’une nouvelle chance le 25 mai prochain à Tirana en Conference League.

"Il y a eu des moments plus simples à vivres que d'autres, mais le plus important reste le collectif. C'est ce que j'essaie de montrer et d'apporter au groupe. On a chacun nos cas personnels, mais le plus important est l'objectif du club, a lancé Steve Mandanda en conférence de presse mercredi. C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain et d'enchaîner, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir."

Mais avant de batailler - et de briller avec cinq victoires en autant de matchs dans la nouvelle épreuve de l’UEFA - Steve Mandanda a surtout porté l’OM dans la plus prestigieuse des épreuves: la Ligue des champions. Sur les 99 apparitions européennes du gardien (en comptant ce déplacement en Grèce), 49 le furent en C1 (qualifications + tournoi principal). Les matchs du jeudi soir ont également bien occupé la carrière de l’expérimenté gardien, avec 44 sorties en Ligue Europa/Coupe de l’UEFA et cinq - bientôt six - prestations effectuées en Conference League.

Peu de matchs couperet

Toujours bon cette saison lors qu’il joue en Conference League, Steve Mandanda n’est pourtant pas un habitué des matchs à élimination directe. Sur ses 98 matchs européens actuellement (le même total que Fabien Barthez), le gardien de 37 ans n’a joué que 24 rencontres lors des phases finales (à partir des barrages d’accession aux huitièmes) en Ligue des champions (5) et en Ligue Europa/Coupe de l’UEFA (19).

Lors de la saison 2011-2012, Brandao et son désormais célèbre contrôle du dos avaient volé la vedette à Steve Mandanda contre l’Inter, lors des huitièmes de C1. Le gardien n’était pas en reste, avec plusieurs arrêts déterminants à Giuseppe-Meazza. Si le portier de l’OM avait concédé deux buts lors du match retour en Italie (2-1), Marseille s’était qualifié à la faveur de son succès au Vélodrome (1-0). Mais en offrant un penalty aux Nerrazzuri dans les dernières minutes, "El Fenomeno" avait été exclu et suspendu pour quart de finale aller contre le Bayern.

Steve Mandanda et l'OM face à l’Inter Milan, le 13 mars 2012 © Icon Sport

Sa présence pour le quart retour en Bavière n’avait pas suffi à empêcher un deuxième revers et l’élimination des Phocéens de Didier Deschamps (0-2, 0-2). Steve Mandanda, comme Marseille, n’ont plus jamais atteint la phase finale de la Ligue des champions.

Le total de Steve Mandanda lors des matchs à élimination directe n’est pas très reluisant. Sur les 24 rencontres disputées, le gardien n’a connu que neuf victoires pour trois nuls et 12 défaites. Cela n’a débouché que sur six qualifications de l’OM sur douze possibles. Autant dire que les cinq succès consécutifs en Conference League lui permettent clairement d’améliorer son bilan continental lors des affiches à enjeu.

Mandanda, gardien malheureux de l’épopée en 2018

Avant le PSG lors du Final 8 de la Ligue des champions en 2020 dans une année perturbée par le Covid-19, l’OM restait le dernier finaliste français sur la scène européenne. Quelques mois avant de remporter la Coupe du monde avec les Bleus en Russie, Steve Mandanda avait échoué dans la conquête d’un titre européen avec Marseille. Auteur d’une fantastique épopée en Ligue Europa avec notamment des duels spectaculaires contre Leipzig et Salzbourg, le club phocéen n’avait pas réussi à tenir en respect l’Atlético de Diego Simeone lors d’une finale disputée à Lyon le 16 mai 2018 (0-3).

Gêné par des douleurs musculaires pendant l’essentiel de ce parcours en Ligue Europa, Steve Mandanda n’avait disputé que les quarts de finale (deux victoires) contre Bilbao, lors de la phase à élimination directe, avant de retrouver sa place dans les buts pour la finale.

Steve Mandanda et l’OM face à l’Atlético en finale de la Ligue Europa, le 16 mai 2018 © Icon Sport

Malheureusement pour "El Fenomeno", une mauvaise relance plein axe vers Zambo-Anguissa avait amené le premier but d’Antoine Griezmann. "Grizou" avait ensuite doublé la mise d’un subtil piqué par-dessus son coéquipiers de l’équipe de France avant de voir Gabi finir le travail sur un contre dans les dernières minutes. Quatre ans plus tard, Steve Mandanda et l’OM ont fait d’une nouvelle finale européenne l’un des objectifs de leur saison.

Cette fois en Conference League, le vétéran de 37 ans voudra bel et bien remporter ce trophée continental. Mais cela passe d’abord par un bon résultat et une qualification ce jeudi à Thessalonique face au PAOK. Un billet pour les demi-finales permettrait également à Steve Mandanda (sauf blessure) de franchir le cap des 100 matchs européens avec Marseille. Chez les gardiens français, seul Hugo Lloris a fait mieux avec 104 apparitions, mais Steve Mandanda y est arrivé avec un seul club. Une vraie légende vivante de l’OM.