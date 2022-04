PAOK-OM: Payet refroidit les Grecs et donne de l’air aux Marseillais

Dimitri Payet a ouvert le score contre le PAOK Salonique en quart de finale retour d’Europa Conference League ce jeudi soir. Parfaitement servi par Mattéo Guendouzi, le Marseillais donne de l’air aux Marseillais dans cette double confrontation.

Dimitri Payet a encore fait mal au PAOK Salonique. Une semaine après avoir inscrit un but fabuleux au Vélodrome lors du match aller, le N°10 marseillais a ouvert le score ce jeudi soir en quart de finale retour d’Europa Conference League dans la bouillante ambiance de La Toumbia.

Centre millimétré de Guendouzi

A la 34e minute, Guendouzi récupère un ballon dans le camp de la formation grecque. Bakambu hérite du cuir et le redonne au milieu de terrain phocéen. Guendouzi progresse côté droit et sert Payet devant le but sur un centre millimétré. Le Marseillais n’a plus qu’à ajuster Paschalakis à bout portant. C'est son 4e but de la saison sur la scène européenne.

Après la victoire 2-1 des hommes de Jorge Sampaoli, ce but donne de l’air aux Marseillais dans la double confrontation. Le PAOK Salonique, bien entré dans ce match retour avant de lever un peu le pied, doit désormais marquer deux fois pour arracher une prolongation.