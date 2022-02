Qarabag-OM: Wadji raconte le beau geste de fair-play de son équipe après son but de la main

Auteur d’un but de la main accordé puis annulé par l’arbitre du barrage retour d’Europa Conference League, Qarabag-OM (0-3), jeudi à Bakou, l’attaquant sénégalais de la formation azerbaïdjanaise Ibrahima Wadji a raconté dans l'After le geste le fair-play de son équipe.

"Guendouzi m’a dit : frère, il faut dire la vérité. Tu es musulman, Dieu va te punir !" Ibrahima Wadji ne peut s’empêcher d’éclater de rire au moment de raconter cette scène peu banale qui s’est déroulée jeudi soir à Bakou. Mené 1-0 par l’OM, Qarabag pensait bien avoir égalisé et s’être relancé dans la course à la qualification aux 8emes de finale de l’Europa Conference League après un but de la tête de son attaquant sénéglais. Oui mais voilà, Wadji n’a pas scoré de la tête mais de la main. En l’absence de VAR en C4, les joueurs de l’OM, Mattéo Guendouzi, ont alors vivement protesté auprès de l’arbitre et demandé à Wadji de dire la vérité. La suite, c’est l’avant-centre sénégalais qui l’a raconté en direct dans l’After sur RMC.

"L'entraîneur m'a dit : ""c’est pas bien""

"C’était difficile parce qu’il fallait que je parle à mon capitaine (Medvedev). Moi je savais que le ballon avait touché ma main. Mais ce n’est pas une action que je voulais faire. Ma main a accompagné ma tête. J’ai parlé au capitaine. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Quand tous mes coéquipiers m’ont demandé, je leur ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Après on a parlé avec l’entraîneur (Gurbanov). L’entraîneur m’a demandé ce que je pensais de ça. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Il m’a dit : "C’est pas bien, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu discutes avec l’arbitre." Et l’arbitre a annulé le but. Mais c’était difficile pour mes équipiers parce qu’on voulait au minimum une victoire. Ils voulaient la victoire et moi j’ai dit la vérité." Ibrahima Wadji a ajouté que les Marseillais l'ont félicité après la rencontre et qu'il a échangé son maillot avec les deux joueurs sénégalais de l'OM, Pape Gueye et Bamba Dieng. Vainqueurs 3-0, les Marseillais disputeront les huitièmes de finale de la C4.