Qarabag-OM: qualification facile pour Marseille, le match marqué par un beau moment de fair-play

Déjà vainqueur à l'aller (3-1), l'OM a composté son billet pour les huitièmes de finale de l’Europa Conference League en dominant à nouveau Qarabag (3-0) jeudi en barrage retour. Un match marqué par un incroyable but de la main validé puis annulé pour les Azerbaïdjanais.

Ce match avait tout d’un traquenard. Un petit stade, une chaude ambiance avec plus de 20.000 personnes et un vent glacial. Mais le piège a été évité. Une semaine après sa victoire à l’aller au Vélodrome (3-1), l’OM a confirmé ce jeudi soir face à Qarabag (3-0), en barrage retour de l’Europa Conference League. A Bakou, les Marseillais ont fait la différence très tôt avec Pape Gueye (12e), bien servi par Dimitri Payet, avant de gérer assez tranquillement et de faire le break grâce à Mattéo Guendouzi (78e). Konrad de la Fuente s'est chargé du 3-0 en fin de match (90e+2).

>> Europa Conference League: revivez Qarabag-OM (0-3)

Les voilà donc qualifiés pour les huitièmes de finale de cette nouvelle compétition imaginée par l’UEFA. Pour un club aux finances fragiles comme l’OM, un bon parcours dans cette compétition n’est pas négligeable et il était aussi important de se qualifier sans trembler au cœur d’une période quelque peu agitée.

Il fallait reprendre confiance après des résultats décevants (trois défaites sur les six matchs précédents) et calmer des petites crispations. Il faudra évidemment confirmer et enchaîner dès dimanche à Troyes (17h05) en Ligue 1, mais Marseille s’est montré sérieux à défaut d’être particulièrement séduisant. Avec un trio Bamba Dieng et Cédric Bakambu en pointe pour épauler Payet, mais sans Arkadiusz Milik (resté toute la rencontre sur le banc), les hommes de Jorge Sampaoli ont été bousculés par séquences par le vice-champion en titre d’Azerbaïdjan. Préféré à Pau Lopez, comme à l’aller, Steve Mandanda a dû se montrer vigilant sur certaines situations (26e, 44e, 45e, 56e, 70e). Le champion du monde 2018 n’a en revanche rien pu faire sur le but inscrit par Ibrahima Wadji à la 34e. Un but totalement fou. Un but de la main, comme la fameuse "main de Vata" qui avait éliminé l'OM en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1990.

Le but de la main totalement fou de Wadji

Dans une ambiance brûlante, Wadji a cru égaliser en coupant un centre avec sa main droite. Problème : il n'y a pas de VAR dans cette C4 et il a fallu plusieurs minutes de discussions et de colère dans le camp marseillais pour que l'affaire se dénoue. C’est l'entraîneur de Qarabag Gurban Gurbanov qui a fait comprendre qu’il ne fallait pas accorder ce but après avoir regardé une vidéo de l’action avec son staff. Il a aussi échangé avec son buteur et son capitaine. Grâce à ce magnifique geste de fair-play, l'arbitre polonais Bartosz Frankowski a annulé le but. Après ce moment incroyable, la seconde période n’a pas offert un grand spectacle. Qarabag a bien tenté de pousser pour sauver l’honneur devant ses supporters, mais l’OM n’a pas craqué et a même fini par doubler la mise sur une mine de Guendouzi. Son quatrième but de la saison, le premier en Coupe d’Europe pour valider la qualification marseillaise. Entré à la place de Dieng, De la Fuente a lui profité de cette fin de match sans suspense pour débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce vendredi à partir de 13h. Les huit vainqueurs de groupes (AZ Alkmaar, Bâle, Copenhague, Feyenoord, La Gantoise, LASK, Rennes et la Roma) seront tirés contre les huit vainqueurs des barrages pour la phase à élimination directe. Les clubs d’un même pays ne pourront pas s’affronter et les vainqueurs de groupes joueront le match retour à domicile.