Rennes: avant de recevoir Tottenham, Genesio pointe "l'attitude" de ses joueurs

Battu dimanche par Reims en Ligue 1 (2-0), Rennes recevra jeudi Tottenham en Ligue Europa Conference. Bruno Genesio espère une réaction de ses joueurs, autant dans le comportement que dans le jeu.

Il veut passer à autre chose, mais n'a pas tout oublié. Alors que Rennes entamera jeudi sa campagne de Ligue Europa Conference contre Tottenham (18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story), Bruno Genesio a autant parlé ce mercredi du match à venir que celui de dimanche dernier, perdu à domicile contre Reims (2-0) au terme d'une médiocre prestation des Bretons.

"C’était important de se voir tout de suite, dès le lendemain du match, d’abord pour faire un retour sur le match, et ensuite pour échanger sur mon ressenti et celui des joueurs, car il peut être différent, a expliqué le technicien en conférence de presse. Je voulais les écouter, recadrer certaines choses, et échanger. Le but n'est pas de déresponsabiliser ou d’incriminer les uns et les autres mais de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas."

"Quand on n’affiche pas l’état d’esprit suffisant, on est immédiatement sanctionné"

Au-delà de l'aspect technique, Genesio n'a pas aimé le comportement de ses hommes contre les Rémois. "Le football est avant tout un sport de duels, rappelle-t-il. Quand on n’affiche pas l’état d’esprit suffisant comme cela a été le cas dimanche, on est immédiatement sanctionné. Après il faut comprendre pourquoi, c’était le but de la séance d’hier. Dans ces moments-là, on peut soit se déresponsabiliser, ce qui ne fait pas avancer les choses, soit se corriger dans le domaine tactique et corriger aussi les attitudes qui n’ont pas été adaptées au football de haut niveau. Et surtout, il faut rebondir. On ne peut plus influer sur le match de dimanche, mais on a encore la maîtrise sur ce qui arrive."

A savoir les Spurs, cadors de Premier League, et favoris du groupe. Un adversaire qui tombe au mauvais moment? "Je pense au contraire c'est une belle opportunité de montrer que notre non-match est un accident et qu’on est capable de se remobiliser trois jours après face à une grande équipe, estime Genesio. C’est l’occasion d’afficher un autre visage, j’ai beaucoup pensé aux supporters et au propriétaire, on leur doit une revanche dans l'attitude. Il faut montrer qu'on est capable de se hisser au niveau d'une grande équipe."