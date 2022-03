Rennes-Leicester: après Gomis, Genesio confirme le forfait de Doku

Condamné à l’exploit contre Leicester après sa défaite à l’aller (2-0), Rennes reçoit les Foxes ce jeudi au Roazhon Park pour le huitième retour d’Europa Conference League. L’équipe de Bruno Genesio sera amputée de plusieurs joueurs importants comme Alfred Gomis ou encore Jérémy Doku blessés et absents pour le choc continental.

"Alfred Gomis souffre d’une fracture de la main gauche contractée sur le penalty contre Lyon, a confirmé Bruno Genesio face à la presse ce mercredi. On attend d’en savoir un peu plus sur son indisponibilité. Pour le reste on a le retour de Lesley Ugochukwu qui est opérationnel pour demain. Romain Salin avance dans réathlétisation et devrait bientôt retrouver les terrains. Pour Kamaldeen Sulemana cela sera probablement après la trêve internationale. Jérémy Doku a un problème musculaire au mollet et sera absent. Jérémy Gélin est aussi en reprise mais pas opérationnel. Loïc Badé aussi et a repris partiellement avec le groupe mais c’est trop juste."

Genesio: "Un match qui change un petit peu l’histoire du club"

Avec deux buts de retard au coup d’envoi et une pléthore de blessés, Rennes se trouve au pied du mur. Plus qu’un exploit, une qualification pour les quarts de finale de l’Europa Conference League aurait des allures de petit miracle. Bruno Genesio en a conscience mais y croit toujours et espère bien écrire une nouvelle page de l’histoire du Stade Rennais contre Leicester.

"La saison, on attendra de savoir ce qu’il se passe en championnat pour savoir si elle est exceptionnelle ou pas, a lancé le technicien de 55 ans. En revanche, cela peut être un match qui change un petit peu l’histoire du club. Cela donnerait lieu à une première qualification pour un quart de finale de Coupe d’Europe. Qui plus est, il faudra faire un exploit. Et qui dit exploit dit performance exceptionnelle."

Et l’entraîneur rennais de livrer les ingrédients qui pourrait aider son équipe à éliminer les Foxes: "Pour signer un exploit et une performance exceptionnelle, il y a beaucoup de choses à mettre. Il faut de l’agressivité et que l’on mettre un pressing d’entrée de jeu pour emballer le match. On doit tous être convaincus que c’est possible. Et on aura besoin de nos supporters qui seront très nombreux."