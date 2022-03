Rennes: "J’ai failli vomir", Camavinga décrit ses premiers entraînements avec les pros à 16 ans

À seulement 19 ans, Eduardo Camavinga commence à accumuler beaucoup d’expérience. Aujourd’hui au Real Madrid, tout n’a pas été simple pour le milieu de terrain. Dans un entretien avec One Football, le Français explique comment il a dû s’adapter au monde professionnel, à 16 ans.

Dans la rotation au Real Madrid et international français, la carrière d’Eduardo Camavinga à 19 ans ressemble déjà à une belle réussite. Même s’il n’est pas un titulaire régulier chez les Madrilènes, le milieu de terrain commence à faire parler de lui et entre souvent en cours de match. Une progression qu’il doit au Stade Rennais, formation qui n’a pas hésité à lui donner sa chance.

En 2019, le Français est âgé de 16 ans et devient le 1er joueur né en 2002 à disputer un match dans les cinq grands championnats. Rapidement, Camavinga grappille du temps de jeu. Malgré ses qualités, le Madrilène a eu des difficultés à s’habituer au monde professionnel. Lors d’un entretien avec One Football, ce dernier raconte les coulisses de son premier entraînement: "J’ai souffert physiquement. J’ai failli vomir, il me semble. Et puis je me suis adapté, j’ai progressé."

Quelques mois plus tard, les amateurs de la Ligue 1 assistent à une prestation montrant que Camavinga sera probablement un des futurs grands noms du ballon rond. En août 2019, le milieu réalise un grand match face au PSG, et est l’un des principaux acteurs du succès des siens (2-1). Une rencontre sur laquelle le principal intéressé est revenu: "Les gens me disaient 'ce que tu as fait, c’est fou !' Mais je ne réalisais pas à l’époque. Cela a changé la façon dont on me regardait."

Une concurrence saine à Madrid

En arrivant en Espagne l’été dernier, le Français devait se douter qu’il ne partirait pas dans la peau d’un titulaire indiscutable. Il faut dire que le trio dans l’entrejeu Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos est une valeur sûre depuis des années à Madrid.

Conscient de la chance qu’il a de pouvoir côtoyer des joueurs de classe mondiale, l’élément de 19 ans profite pour le moment des conseils de ses aînés: "Il y a Casemiro, j’essaie énormément d’apprendre de lui tactiquement. Avant les matchs, il me dit de jouer simple, être efficace. Et puis il y a Modric et Kroos. J’apprends de ce trio, parce que je peux jouer à toutes les positions au milieu. Et je dois être prêt quand le coach fait appel à moi."

À voir si sa saison prometteuse avec les Madrilènes lui permettra de retrouver les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps. Et ainsi, postuler à une place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une tâche pas simple, au vu de la forte concurrence à son poste, mais sa polyvalence pourrait jouer en sa faveur.