Rennes-Leicester: le but de l'espoir de Bourigeaud pour les Bretons

Le but de l'espoir. Ce jeudi soir, en 8e de finale retour d'Europa Conference League contre Leicester, le Stade Rennais a ouvert le score dès la 9e minute de jeu grâce à Benjamin Bourigeaud dans un Roazhon Park en fusion. Après leur défaite 2-0 à l'aller en Angleterre, les Bretons ont réussi à enflammer le match d'entrée et ont fait la moitié du chemin pour aller chercher une prolongation.

Après une magnifique intervention de Baptiste Santamaria, Martin Terrier déboule côté gauche. L'attaquant rennais centre devant le but et c'est Bourigeaud, un peu surpris de voir le ballon lui arriver mais pile dans la bonne zone, qui fait chavirer le stade.

Contraints de faire un match énorme pour s'offrir une "Rennesmontada", les Bretons ont mis tous les bons ingrédients lors de ce début de match. "Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match", avait confié Bruno Genesio après le match aller. "On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes. On aura notre public." Le coach rennais avait vu juste.