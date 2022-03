Rennes-Leicester: les supporters rennais croient en une "Rennesmontada" en Conference League

Battu 2-0 au match aller en Angleterre, Rennes vise un retournement de situation ce jeudi contre Leicester, en Conference League. La mission "Rennesmontada" est lancée.

"C'est un match qui peut changer l'histoire du club": la phrase est de Bruno Genesio, mercredi en conférence de presse d'avant-match et c'est en effet plus qu'une victoire que le Stade Rennais va devoir aller chercher face à Leicester (18h45) en huitième de finale retour de Conference League. Battus 2-0 à l'aller, les Bretons vont devoir réaliser "un match parfait" et remonter ces deux buts d'écart pour se qualifier pour la première fois en quart de finale d'une Coupe d'Europe.

Mercredi, à la veille de la rencontre, Bruno Genesio et Martin Terrier ont appelé à une union sacrée de tous: clubs, supporteurs, médias. "Avec un stade incandescent de la première à la dernière minute, je sais qu'on va le faire. Je suis convaincu qu'on va le faire", a prophétisé l'entraineur.

Revivre l'ambiance du Rennes-Arsenal de 2019

L'ambiance au Roazhon Park s'annonce bouillante. Le stade devrait être quasi plein avec au moins 27.000 spectateurs attendus. Les billets restants n'avaient toujours pas trouvé preneurs ce matin en raison de tarifs jugés élevés par beaucoup (de 45 à plus de 100 euros en tarif plein, y compris pour les abonnés).

Sur les réseaux sociaux, la communauté rouge et noire a lancé, dès le lendemain du match aller, le hashtag #Rennesmontada avec des milliers de messages publiés... ce qui n'a pas échappé aux joueurs. Martin Terrier disait mercredi: "J'ai vu le hashtah lancé par les supporteurs. Ça nous donne encore plus envie de faire les choses bien et de créer cet exploit. C'est le match le plus excitant de la saison. Personnellement, je le ressens comme çà. On a hâte d'y être et je ne suis pas le seul."

Le Stade Rennais espère revivre une ambiance aussi mémorable que lors du Rennes-Arsenal en Ligue Europa du 7 mars 2019, remporté 3-1 par les Rennais. La température devrait monter dès l'arrivée du bus rennais qui devrait être accueilli par les supporteurs du Roazhon Celtic Kop avec fumigènes vers 17h15.

Plus de 1.400 Anglais en ce jour de Saint Patrick

L'ambiance devrait aussi être chauffée à blanc par l'apport des supporteurs adverses de Leicester qui rempliront le parcage visiteur. Environ 1.400 fans anglais sont annoncés. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a d'ailleurs classé ce match à risque avec renforts policiers, point de rendez-vous obligatoire et escorte jusqu'au stade. La préfecture s'attend à des Anglais encore plus chauds qu'à l'habitude renforcé par cette date du 17 mars, jour de Saint Patrick fêté chaque année comme il se doit par les Anglo-Saxons.