Tottenham: la tension monte entre Harry Kane et son président au sujet de son transfert

Alors que son départ pour Manchester City est évoqué depuis plusieurs semaines, Harry Kane est toujours un joueur des Spurs. La position fermée de son président Daniel Levy déplaît fortement au capitaine de la sélection anglaise.

Il y a de la friture sur la ligne dans le nord de Londres à mesure que le feuilleton Harry Kane se poursuit. Ce mercredi, les journaux anglais se font l'écho de la colère de l'attaquant des Spurs, dont le transfert vers Manchester City n'est toujours pas scellé. Le capitaine de la sélection anglaise serait furieux que son président, Daniel Levy, n'ait pas respecté sa parole, celui-ci lui ayant promis de le laisser partir si Tottenham ne remportait pas un trophée ou ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions.

Kane pas du voyage au Portugal en Ligue Europa Conference ?

Inflexible, le président du club nord-londonien ne compte pas se séparer du meilleur buteur de l'histoire des Spurs (221 buts en 336 matchs) d'ici au 31 août, en dépit de l'offre colossale formulée par les Citizens, qui serait d'environ 150 millions d'euros. Pour autant, Kane ne forcerait pas non plus un départ et aurait informé à son entourage sa volonté de continuer à tout donner pour Tottenham, malgré ce ressentiment envers un club qui n'a pas respecté sa parole et ses ambitions.

Raillé par les fans lors de la victoire des Spurs contre... Manchester City (1-0) dimanche dernier lors de la première journée de Premier League, le buteur de 28 ans veut regagner la confiance des supporters et se dit prêt à s'engager à 100% sur le terrain.

Convoqué dans le groupe afin d'affronter, jeudi, Paços de Ferreira pour les barrages de qualification à la Ligue Europa Conférence, le Dailymail croit savoir que Kane ne fera pas le déplacement au Portugal. Son entraîneur, Nuno Espirito Santo, est prêt à le laisser parfaire sa condition physique afin qu'il soit prêt pour affronter Wolverhampton dimanche (15h).

