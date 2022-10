West Ham: le coup de gueule de Declan Rice sur le nombre "insensé" de matchs joués en un an

Le capitaine de West Ham, Declan Rice, a pointé du doigt l'enchaînement de matchs "insensé" depuis plusieurs mois, avant le déplacement de son équipe à Anderlecht, jeudi soir en Ligue Europa Conference. Il a personnellement disputé 67 rencontres en un an, de juin 2021 à juin 2022.

Declan Rice a compté lui-même l'ensemble des rencontres auxquelles il a participé sur une période d'un an. "De juin 2021 à juin 2022, j'ai joué 68 matchs. En un an. C'est un total insensé", a-t-il dénoncé en conférence de presse, jeudi, avant la rencontre de son équipe face à Anderlecht, en Ligue Europa Conférence. En vérité, il a compté une ligne de trop et son total est de 67 matchs, mais le problème qu'il soulève est le même.

Le temps de jeu de Rice en un an © RMC Sport

"Je dois faire attention aux efforts pour ne pas me blesser. West Ham a de gros matchs à venir, l'Angleterre aussi, je ne veux pas me blesser ou faire quelque chose de stupide. Surtout à l'approche de la Coupe du monde", indique le capitaine des Hammers. A 23 ans, il est un titulaire indiscutable des Three Lions et espère disputer son premier Mondial en fin d'année, au Qatar.

"A la fin de chaque rencontre, je suis épuisé"

"Je ne dis absolument pas que je veux rester au repos certains matchs, tempère malgré tout Declan Rice. Je me donne à 100% à chaque match. A la fin de chaque rencontre, je suis épuisé." Cette saison, il était de quasiment tous les rendez-vous avec West Ham et la sélection anglaise. Il a disputé 12 matchs depuis la reprise, dont 11 en intégralité.

Il n'y a que lors de la double confrontation, en barrages pour la Ligue Europa Conference, face au modeste club danois de Viborg, que son entraîneur l'a laissé au repos. Et avec le début de saison décevant des Hammers, 15e en Premier League, ce n'est pas tout de suite que l'indispensable Declan Rice aura droit à du repos.