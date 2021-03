AC Milan-Manchester United : Pioli craque et insulte Solskjaer

Amer après la défaite de son équipe en 8e de finale retour de la Ligue Europa, l’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli a laissé échapper quelques insultes à l’adresse de son homologue de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

Stefano Pioli n’a pas digéré la défaite de son équipe en huitième de finale de la Ligue Europa face à Manchester United. La chaîne de télévision Sky Italia a capturé une image à la fin de la rencontre où l’on voit l’entraîneur mancunien venir féliciter le coach italien. Il lui dirait alors "Good team" (bonne équipe), un peu comme le traditionnel "Sorry, good game" très anglais (désolé, bon match). Des compliments que n’a manifestement pas appréciés Pioli, qui s’est empressé de rétorquer en italien: "Bonne équipe, mon cul, espèce de connard ! Et ta soeur, bonne équipe, ta soeur !".

Tombée sur une solide équipe mancunienne et un Paul Pogba en grâce, auteur de son premier but un mois et demi après sa dernière apparition, l'AC Milan n'a pas réussi à capitaliser sur le match nul obtenu à l'aller (1-1). "La déception, ce sont les deux buts pris, aller et retour confondus, qui sont davantage de notre fait que du leur, mais c'est comme ça, a lâché Pioli après le match. On a joué comme une grande équipe, mais on aurait dû marquer un but en première mi-temps ce soir. C'est décevant pour tous les joueurs."

En Ligue des champions l’an prochain ?

Eliminée de la Ligue Europa, l’AC Milan tire un trait sur l'Europe. Mais sa saison est cependant loin d'être terminée. Deuxième de Série A, le club lombard pourrait retrouver la Ligue des champions. Parvenir à se qualifier signifierait la fin d'une parenthèse désanchetée de presque dix ans, troublée par des problèmes sportifs et de gouvernance.