Ligue Europa: Pogba qualifie Manchester United et élimine l'AC Milan d'Ibrahimovic

Entré à la mi-temps, Paul Pogba a marqué le but de la victoire 1-0 de Manchester United sur la pelouse de l'AC Milan. Un but synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, après le nul 1-1 à l'aller.

Remplaçants au coup d'envoi, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic sont tous deux entrés en cours de jeu. Le premier a fait la différence pour éliminer le deuxième. Grâce à un but du champion du monde français, Manchester United s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa en s'imposant 1-0 sur le terrain de l'AC Milan. Une semaine auparavant, les deux équipes avaient fait nul 1-1.

La double confrontation a basculé à la 48e minute, ou plus précisément 170 secondes après l'entrée de Paul Pogba à la place de Marcus Rashford. Positionné sur le côté gauche, il a profité d'un cafouillage dans la surface lombarde pour tenter une feinte et tromper Gianluigi Donnarumma dans un angle très fermé.

Auteur de son cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues, le Français avait été empêché par une blessure à une cuisse de prendre part aux dix précédentes rencontres du Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer. Pogback.

Ibrahimovic n'était pas loin d'égaliser

Obligés de marquer compte tenu du but à l'extérieur inscrit par les Rossoneri à l'aller, les Red Devils étaient mieux entrés dans la rencontre. La première demi-heure leur a été favorable, mais les derniers gestes ou choix ont été insuffisants (12e, 20e, 25e). Sous l'impulsion d'Alexis Saelemaekers, les Milanais se sont réveillés avant la pause avec trois situations intéressantes, là aussi gâchées (35e, 41e, 45e).

Lui aussi retour de blessure, Zlatan Ibrahimovic n'a eu que 25 minutes pour tenter d'offrir au moins la prolongation à l'AC Milan et jouer un mauvais tour à son ancien club (2016-2018). La mission a failli être remplie, avec cette belle tête à bout portant que Dean Henderson a réussi à stopper d'un arrêt réflexe (74e). Le gardien anglais, doublure de David De Gea, a su être tout aussi vigilant dans les derniers instants irrespirables.

Dépossédé de son fauteuil de leader de la Serie A par l'Inter, et récemment battu par Naples le week-end dernier, l'AC Milan ne parvient donc pas à renouer avec la belle dynamique de l'automne. Il ne reste donc plus que 11 matchs aux hommes de Stefano Pioli pour mieux finir la saison et ne pas tout ruiner. Vainqueur de l'édition 2017, Manchester United a de son côté l'occasion de retrouver les demi-finales de la compétition, comme l'an dernier.