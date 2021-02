Ajax-Lille, les compos: avec Yazici mais sans Fonte

Battu à Pierre-Mauroy la semaine dernière (2-1), Lille se déplace ce jeudi soir sur le terrain de l'Ajax (18h55, RMC Sport 1 et RMC Story) en 16e de finale retour de Ligue Europa avec la ferme intention de retourner la situation.

"Il faut faire un exploit", a prévenu mercredi Christophe Galtier. Dominé et logiquement battu par l'Ajax la semaine dernière en 16e de finale aller de Ligue Europa (2-1), Lille tentera d'inverser la situation ce jeudi soir à Amsterdam lors de la manche retour (18h55, RMC Sport 1 et RMC Story). Mais il aura fort à faire.

Pour s'ouvrir la porte des huitièmes, l'entraîneur des Dogues peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet, à l'exception de Burak Yilmaz, forfait - tandis que Fonte, diminué, est sur le banc. Et il a fait quelques changements par rapport à la semaine passée.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue Europa

David, André et Soumaré sur le banc, Yazici reconduit

Devant Mike Maignan, Botman et Djalo sont associés en charnière, avec Bradaric à gauche et Celik à droite. Le milieu à quatre se compose de Xeka et Sanches à la récupération, avec Bamba et Ikoné de chaque côté. Devant, Galtier a refait confiance à Yazici - décevant à l'aller - et l'a associé à Weah. Ce qui veut dire que David, André ou encore Soumaré sont sur le banc.

L'Ajax, toujours privé d'Onana, Haller, Mazraoui, mais aussi de Tagliafico, a aligné un onze plutôt attendu.

La compo de Lille: Maignan - Celik, Djalo, Botman, Bradaric - Ikoné, Sanches, Xeka, Bamba - Yazici, Weah.

La compo de l'Ajax: Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Tadic, Neres.