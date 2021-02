Ajax-LOSC: le but de Klaassen sur coup franc qui douche les Lillois

Davy Klaassen a ouvert le score pour l'Ajax face au Losc, ce jeudi soir pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa. Ce but permet aux Néerlandais de mener 3-1 sur l'ensemble des deux matchs.

Lille était mieux entré dans le match. Mais sur un coup franc joué à droite par Dusan Tadic, Davy Klaassen a placé un coup de casque pour ouvrir le score en faveur de l'Ajax à la 15e minute, jeudi soir à Amsterdam dans le cadre des seizièmes de finale retour de la Ligue Europa.

Ce n'est pas fini pour le Losc

Les Lillois ont immédiatement contesté le but, en dénonçant une faute sur Sven Botman avant que le coup franc ne soit tiré. Mais les ralentis ont montré qu'il n'y avait rien, l'ancien joueur de l'Ajax ayant simplement glissé. C'est d'ailleurs ce petit incident qui a semble-t-il déconcentré les défenseurs nordistes et permis à Davy Klaassen de se démarquer assez aisément.

Même si le leader de la Ligue 1 s'était incliné 2-1 à l'aller, à domicile, ce troisième but de l'Ajax sur l'ensemble des deux confrontations n'est pas éliminatoire. Le Losc a encore l'occasion d'aller en prolongation en marquant deux fois et sans encaisser de but supplémentaire.