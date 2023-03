Arsenal-Sporting: pour Arteta aussi, les tirs au but sont "une loterie"

Mikel Arteta, manager d’Arsenal, accuse le coup après l’élimination de son équipe en 8es de finale de la Ligue Europa face au Sporting (1-1, 5 t.a.b. 3) lors d’une séance de tirs au but qu’il qualifie de "loterie".

Arsenal est tombé de haut jeudi. Alors que les Gunners faisaient partie des favoris au titre en Ligue Europa, ils se sont fait sortir dès les 8es de finale par le Sporting Portugal, jeudi. Après le nul à l’aller (2-2), ils ont été poussés aux tirs au but au retour après une égalisation fantastique de Pedro Goncalves (1-1). Ils ont finalement cédé lors de la séance que Mikel Arteta qualifie de "loterie".

"On ne peut pas compter sur les tirs au but pour gagner une compétition"

"Nous voulions vraiment passer, nous battre dans la compétition et aller au bout, a assuré le manager espagnol. Aujourd'hui, nous avons essayé et cela n'a pas suffi. Nous n'avons pas trouvé notre rythme et notre fluidité, nous étions en retard, nous avons donné le ballon de très nombreuses fois. On a trouvé notre rythme dans les 20 dernières minutes mais on n'a pas marqué. Nous avons montré une énergie et une mentalité incroyables, mais nous n'avons pas gagné. Les tirs au but sont une loterie."

Un avis similaire à ceux récemment exprimés - et suscitant des débats endiablés - en France par Bruno Genesio après l’élimination aux tirs au but de Rennes contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, et par Valentin Rongier après celle de Marseille contre Annecy en Coupe de France.

Arteta, lui, a refusé de voir dans cette élimination une bonne nouvelle dans la lutte pour le titre en Angleterre alors que les Gunners, actuellement leaders avec cinq points d’avance sur Manchester City, ont 11 matchs pour tenter de s’offrir un premier sacre depuis 2004.

"Je ne le vois pas aujourd'hui de cette façon, a-t-il déclaré. On voulait passer et on a tout mis dedans. Notre effort a été incroyable, nous le voulions vraiment mais aujourd'hui, cela ne s'est pas produit. Nous devons regarder les choses que nous pourrions faire mieux. On ne peut pas compter sur les tirs au but pour gagner une compétition. Maintenant, il ne nous reste plus que 11 matchs et un objectif. Nous avons une finale contre Crystal Palace et nous devons récupérer notre énergie, jouer mieux qu'aujourd'hui."