Ligue Europa: Arsenal éliminé dès les 8es par le Sporting

Le Sporting Portugal a éliminé Arsenal en huitièmes de finale de la Ligue Europa, 5-3 aux tirs au but, jeudi après une confrontation extrêmement serrée à l'aller comme au retour (2-2, 1-1).

Repêchés après leur 3e place dans la poule de Marseille en Ligue des champions, les Portugais ont sans doute été les plus réalistes et les Gunners vont maintenant se concentrer sur la course au titre en Premier League, dont ils sont les leaders. Avec Bukayo Saka et Martin Odegaard sur le banc au coup d'envoi, les Londoniens ont rarement semblé totalement maîtriser le match, même en menant 1-0. Les blessures assez tôt dans le match du Japonnais Takehiro Tomiyasu (9e) et surtout de William Saliba (21e), qui semblait souffrir du dos, ont peut-être pesé sur le moral.

Appelé dans la journée parmi les 23 Français retenus pour les débuts des éliminatoires de l'Euro-2024 dans une semaine, le défenseur central aux 8 sélections va tout de même attendre les premiers examens avec inquiétude. Peu avant, ses coéquipiers avaient pris l'ascendant sur une superbe ouverture de Jorginho pour Gabriel Martinelli qui avait buté sur Adan, mais Granit Xhaka, avait bien suivi pour ouvrir le score (1-0, 19e).

Loin d'aider les hommes de Mikel Arteta à trouver leur rythme, ces derniers ont progressivement subi le regain d'agressivité adverse, n'arrivant plus à garder suffisamment la possession du ballon, ni à se montrer vraiment dangereux en contre. Malgré tout, il a fallu un coup de génie du milieu Pedro Gonçalves qui, sur un ballon récupéré au milieu de terrain, a vu Aaron Ramsdale avancé et a dosé parfaitement son lob depuis le rond central pour remettre les équipes à égalité (1-1, 62e).

Martinelli manque son tirs au but

Dix minutes plus tard, le gardien international anglais s'est rattrapée en déviant, de la joue droite et au prix d'un petit KO, une frappe de près de Marcus Edwards (72e). La prolongation semblait une issue, si ce n'est inévitable, du moins logique pour une confrontation aussi équilibrée. Elle a failli basculer à la 97e mais le tir de Leandro Trossard, dévié par Adan, est allé mourir sur le poteau.

Deux parades spectaculaires d'Adan sur sa ligne, après des têtes de Gabriel, à trois minutes de la fin de la prolongation ont été les derniers frissons avant la séance de tirs au but au cours de laquelle le Brésilien Gabriel Martinelli a raté la quatrième tentative anglaise, ouvrant la voie des quarts aux Lusitaniens.