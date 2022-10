AS Rome: l’ironie de Mourinho sur "les requins échoués de la Ligue des champions"

José Mourinho, entraîneur de l’AS Rome, s’est amusé de l’arrivée prochaine de plusieurs requins échoués de la Ligue des champions en Ligue Europa en visant sans le nommer un poids lourd comme le Barça.

Il ne cite aucun nom de club mais son rictus peine à cacher les cibles de son ironie. A l’issue du match nul entre le Betis Séville et l’AS Rome (1-1) jeudi en Ligue Europa, José Mourinho a été interrogé sur les chances de son adversaire du soir de remporter la compétition.

Les Espagnols ont pris une belle option sur la première place du groupe (10 points) qui offre un billet direct pour les 8es de finale. Il n’écarte pas cette idée mais craint qu’un beau parcours des Andalous ne soient compromis par l’arrivée de gros poissons: les équipes classées troisièmes de leur groupe en ligue des champions et reversées en 16es de finale de Ligue Europa contre les deuxièmes des poules de C3.

"Les requins échoués de la Ligue des champions vont arriver, et des gros"

"Je le (le Betis, ndlr) vois comme candidat, mais les requins échoués de la Ligue des champions vont arriver, et des gros vont arriver, a-t-il lancé. Ce sera amusant." Un tacle à peine caché au FC Barcelone très mal embarqué dans la course aux 8es en C1 et proches de basculer en Ligue Europa pour la deuxième année de suite. De très gros autres poissons sont en fâcheuse posture comme la Juventus, le FC Séville ou l’Ajax.

La Roma, entraînée par Mourinho, traine, elle, à la troisième place (4 points) et devra se battre pour accrocher la place de dauphin (à trois points de Ludogorets). "Nous voulons passer et finir deuxièmes, mais si nous terminons troisièmes, nous serons candidats pour gagner la League Conference (dont la Roma est tenante du titre, ndlr), a-t-il ajouté. Ce sont des adversaires qui ne devraient pas venir en Ligue Europa, c'est la réalité. Les perdants de la Ligue des champions. Les requins échoués vont arriver, et des gros vont arriver. Ça va être amusant."