Barça: De Jong ne verrait pas comme "un échec" de ne pas gagner la Ligue Europa

Frenkie de Jong (24 ans), milieu de terrain du FC Barcelone, vise un succès en Ligue Europa mais il ne vivrait pas comme un échec une autre issue dans la compétition. Le Barça affronte Galatasaray, jeudi (21h, sur RMC Sport) en 8e aller.

Depuis son élimination dès les phases de poule de la Ligue des champions en décembre, le FC Barcelone n’est plus invité aux soirées les mardi et mercredi. Les Catalans se contentent de la Ligue Europa et affronteront Galatasaray, jeudi en 8e de finale aller au Camp Nou (21h, sur RMC Sport). Une compétition où ils font figure de grands favoris et qu’ils comptent bien remporter.

"Nous voulons être en Ligue des champions mais ce n'est pas le cas pour le moment, confie Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça. Nous sommes excités, nous voulons gagner des titres et maintenant nous sommes en Ligue Europa. Nous allons tout faire pour la gagner."

Xavi veut le titre

Le Néerlandais fait tout de même profil bas et assure qu’un échec dans la quête du titre ne serait pas catastrophique. "Ce ne serait pas un échec, poursuit-il. Il y a de bonnes équipes en Ligue Europa et vous pouvez passer une mauvaise soirée." En barrage, le FC Barcelone a sorti Naples, un autre prétendant à la victoire. Il reste encore de sérieux outsiders comme le FC Séville, recordman de victoires dans l’épreuve, l’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen mais aussi les clubs français Lyon et Monaco.

Xavi, entraîneur catalan, se réjouit lui de cette adversité pour nourrir les ambitions de son équipe. "Nous sommes très excités, ce n'est pas la Ligue des champions mais c'est une compétition européenne, rappelle le technicien catalan. Nous voulons faire un grand match. Nous sommes dans une très bonne dynamique et il nous sera difficile de nous en sortir. On applique une bonne pression après la perte du ballon, on ne sortira pas de cette dynamique. Il faut passer à l'attaque. L'intention demain c'est de gagner le match. On veut insister sur ce modèle de jeu parce qu'il nous donne des choses."