Porto-OL: la réponse de Bosz à Conceição sur les faiblesses lyonnaises

En conférence de presse de l'OL, avant le huitième de finale aller de Ligue Europa contre Porto (mercredi, 18h45), Peter Bosz a estimé que son équipe défendait mieux qu'en début de saison, contrairement à ce que pense Sergio Conceição.

Avant que Peter Bosz ne prenne la parole en conférence de presse pour Porto-OL en huitièmes de finale aller de Ligue Europa (mercredi 18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story), son homologue portugais Sergio Conceiçao a livré son analyse sur les forces et faiblesses de l'Olympique Lyonnais. "Sur le plan offensif, Lyon est une équipe très compétente. Elle possède des attaquants forts physiquement", a-t-il déclaré, tout en pointant des faiblesses défensives chez les Gones. Un constat que le coach néerlandais ne partage pas. "Je ne suis pas d'accord avec lui", a-t-il répondu mardi soir.

"Je pense qu'on n'a pas ces problèmes ces derniers temps. On n'a pas marqué beaucoup de buts dernièrement (4-1 à Lorient vendredi, ndlr), mais ça peut changer très vite dans le football. On a marqué quatre fois dans le dernier match, et on est, je pense, plus solide en défense", a ajouté Peter Bosz.

"On joue beaucoup mieux qu'au début de saison"

Ce point presse a été l'occasion également pour l'entraîneur lyonnais d'exprimer de nouveau sa satisfaction par rapport aux progrès de l'équipe: "Dans un championnat, les derniers mois sont toujours les plus importants. J'essaie toujours, avec mes clubs, d'être en meilleure forme dans les derniers mois. Depuis pas mal de temps, on joue beaucoup mieux qu'au début de saison. (...) On a beaucoup de confiance dans l'équipe. Ça se voit comment on joue, comment on défend. Les joueurs sont en forme".

En outre, Bosz a fait savoir qu'il n'hésiterait pas à s'appuyer sur l'ensemble de son effectif pour faire face à la fatigue due à l'accumulation des matchs. "On va tourner", a-t-il affirmé, sans préciser dans quelle mesure ni à quel moment. "Quand tu as beaucoup de matchs... On a de la chance que le match soit mercredi et pas jeudi, a-t-il complété. C'est bien pour nous, parce qu'on a trois jours pour préparer Rennes. C'est impossible de jouer les deux compétitions avec les mêmes onze joueurs".