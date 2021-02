Benfica-Arsenal: sans briller, les Gunners font la bonne opération

Délocalisé à Rome, le match Benfica-Arsenal, comptant pour les seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, s'est achevé sur le score nul de 1-1. Pizzi a ouvert le score sur penalty pour les Portugais, à la 55e, mais Saka a répliqué deux minutes après.

Même si les Gunners ont pris un léger avantage avec ce but à l'extérieur, tout reste à faire. Benfica et Arsenal ont fait match nul 1-1, ce jeudi soir au Stadio Olimpico de Rome, où le match était délocalisé à cause de restrictions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Le match s'est emballé en trois minutes dans la seconde période. Benfica a d'abord ouvert le score à la 55e, sur un penalty transformé par Pizzi et accordé pour une main involontaire d'Emile Smith-Rowe sur un centre de Diogo Gonçalves. Arsenal a égalisé sur l'action du coup d'envoi, après une ouverture de Martin Odegaard pour Cédric, qui a enchaîné avec un centre parfaitement repris par Bukayo Saka (57e).

Aubameyang n'a pas su faire la différence

Même si le match n'a pas été des plus impressionnants, deux occasions de Pierre-Emerick Aubameyang auraient pu permettre à Arsenal de prendre l'avantage (19e, 64e). Plus discret, Benfica a aussi eu quelques bonnes situations, notamment avec Everton à la 73e minute.

Le match retour est prévu le 25 mars, non pas à Londres, mais au Pirée. Les Portugais ne pouvant pas entrer sur le territoire britannique sans accomplir de quarantaine obligatoire de dix jours, l'UEFA a délocalisé la rencontre au Pirée.