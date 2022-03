Braga-Monaco: une défaite très frustrante pour l’ASM

Monaco s’est incliné à Braga (2-0) ce jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa, malgré plusieurs occasions franches. La qualification semble toutefois toujours envisageable en vue du match retour.

Un handicap pour débuter le match retour. Ce jeudi, Monaco s’est montré moins inspiré que lors de la phase de poules de la Ligue Europa en s’inclinant à Braga (2-0) lors du 8e de finale aller. Un résultat brut agaçant pour les hommes de Philippe Clement, qui ont affiché un meilleur visage que leur hôte portugais, une fois l’entame délicate passée. Et qui ont cédé aux deux extrêmes du match.

Le début de rencontre avait été ainsi portugais avec une pression nette des hommes de Fabio Carvalhal. Aidés par un soupçon de réussite. Après une frappe de Medeiros, un coup de billard permet à Abel Ruiz de se retrouver seul face à Nübel. Le joueur formé au Barça ne manque pas l’offrande (3e).

Un but encaissé en début de match… et en fin de rencontre

On retrouve les mêmes compères quelques instants plus tard avec Ruiz à la passe pour Medeiros mais cette fois le dernier mot revient à Nübel (7e). Bousculée, l’ASM se reprend peu à peu et manque d’égaliser par Ben Yedder (25e) puis par Gelson Martins qui voit son but refusé pour hors-jeu (29e). Rebelote quatre minutes plus tard avec un hors-jeu invalidant cette fois un but de Ben Yedder (33e). La déveine monégasque se poursuit à la reprise du jeu avec un duel remporté par Matheus devant Gelson Martins (49e). On pense alors en rester-là mais le remplaçant Vitinha surgit à la 89e minute sur un centre de Fabiano pour le break. Dur à encaisser pour une ASM qui devra sortir sa plus belle panoplie européenne pour renverser Braga.