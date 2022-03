Guerre en Ukraine: le propriétaire russe de l'AS Monaco va faire des dons

Dmitri Rybolovlev, propriétaire russe de l'AS Monaco, a annoncé sur le site du club avoir décidé de faire des dons pour soutenir les civils souffrant du conflit en Ukraine.

L'AS Monaco et Dmitri Rybolovlev s'engagent dans le soutien des populations civiles victimes de l'invasion russe en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le club via un communiqué sur son site internet ce mercredi après-midi dans lequel Monaco et son propriétaire, à titre personnel, annoncent avoir réalisé "des dons à la Croix-Rouge monégasque afin de venir en aide aux populations civiles qui souffrent du conflit armé en Ukraine."

Le milliardaire russe ajoute qu'il considère "absolument nécessaire de soutenir ceux qui souffrent le plus." "C’est la raison pour laquelle l’AS Monaco, le Cercle Bruges (club détenu par l'ASM) et moi-même, ainsi que différentes sociétés dans lesquelles le trust de la famille Rybolovlev est investi, avons décidé de faire des dons afin d’apporter de l’aide humanitaire. "

Sa fortune est estimée à 6 milliards d'euros

Le montant des dons n'a cependant pas été communiqué. L'homme d'affaires est à la tête d'une fortune estimée à 6 milliards d'euros. Rybolovlev, qui a fait fortune grâce à Uralkali, entreprise russe spécialisée dans la potasse dont il a dû vendre ses parts à des proches de Vladimir Poutine, n'a plus aucun lien avec le Kremlin depuis une dizaine d'années.

L'oligarque, à la tête du club monégasque depuis 2013, a quitté la Russie en 2010. Il possède un passeport chypriote et cherche depuis quelques années à obtenir la nationlité monégasque. A ce titre, l'actionnaire majoritaire de l'ASM ne figure pas dans la liste des personnalités russes dont l'Union Européenne a gelé les avoirs.