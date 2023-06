Cañizares allume Mourinho, qui "ne connaît ni l'éducation ni le fair-play"

L'ancien gardien espagnol Santiago Cañizares s'est payé José Mourinho, dont il déplore l'attitude lors de la finale de la Ligue Europa perdue par l'AS Rome contre le Séville FC.

Le comportement de José Mourinho au terme de la finale de la Ligue Europa n'a guère été apprécié en Espagne. Son attitude a particulièrement agacé l'ancien gardien international espagnol Santiago Cañizares, qui ne s'est pas gêné pour le tacler au micro de Radio Marca.

"Mourinho est un grand entraîneur qui fait performer les équipes, mais il ne connaît ni l'éducation, ni les principes, ni le fair-play. Il a des attitudes regrettables. Est-ce normal qu'il félicite Mendilibar avant que Séville n'ait tiré son dernier tir au but? Puis il donne sa médaille parce qu'il dit ne pas aimer les médailles d'argent. Cela n'honore pas le football. (...) Mourinho est responsable des jeunes à l'entraînement qui copient ses attitudes", a lâché le vainqueur de la Ligue des champions 1998 avec le Real Madrid et de la Coupe UEFA 2004 avec le Valence CF.

Mourinho a invectivé les arbitres

Après la défaite de l'AS Rome dans cette finale contre le Séville FC aux tirs au but (1-1 puis 4-1), José Mourinho s'en est pris au corps arbitral, à la fois dans ses déclarations aux médias et dans des invectives lancées sur le parking du stade. "C'était un match très dur, très haute intensité de compétitivité, où la pression se fait sentir face à une équipe qui a plus de solutions que nous, mais je dois défendre mes garçons et avoir un arbitrage comme ça dans une finale européenne c'est vraiment dur", a-t-il fustigé en conférence de presse.

José Mourinho n'avait jamais perdu une finale européenne dans sa carrière et ne remportera pas son sixième titre européen, après ses deux sacres en Ligue des champions, ses deux autres en Ligue Europa et celui de la Ligue Europa Conference glané en 2022, déjà avec Rome.