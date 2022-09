Europa Conference League: Nice "condamne" les incidents et charge les supporters de Cologne

Après les graves violences entre supporters de Nice et de Cologne, jeudi soir avant le match d'Europa Conference League (1-1), le club azuréen a tenu à condamner "avec fermeté" ces incidents et se défend en assurant avoir "tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions" les fans du club allemand.

Des scènes d’une rare violence, neuf spectateurs blessés, les forces de sécurité dépassés et un match retardé… Triste soirée à l’Allianz Riviera pour le retour de la Coupe d’Europe. L’opposition entre l’OGC Nice et le FC Cologne (1-1) a été marquée par de graves incidents entre supporters des deux camps avant le coup d’envoi à l’intérieur du stade des Aiglons. Si le match a pu se disputer dans des conditions à peu près normales mais avec près d’une heure de retard, ces nouveaux actes de violences et les failles dans la sécurité ne resteront pas sans suite.

Nice assure avoir "tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les fans du FC Cologne"

En attendant, l’OGC Nice condamne "avec la plus grande fermeté les incidents." "La sidération demeure", déplore le club azuréen dans un communiqué posté juste après la fin du match soldé par un résultat nul (1-1). Nice assure avoir "tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les fans du FC Cologne."

"La direction de l’OGC Nice entend que toute la lumière soit faite sur les conditions qui ont rendu possibles cette succession d’événements qui abiment l’esprit de fête populaire que doit véhiculer le football, afin que les mesures nécessaires soient prises pour encadrer ses prochaines rencontres européennes."