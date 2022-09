Nice-Cologne: neuf blessés, le supporter tombé de la tribune n’est plus en urgence absolue

De très violents affrontements ont éclaté ce jeudi soir en marge de la rencontre d’Europa Conference League entre Nice et Cologne. Deux blessés graves sont à déplorer: l’un a fait une chute de cinq mètres des tribunes et l’autre a reçu un coup de couteau. Concernant le premier cité, il n’est plus en urgence absolue et est même conscient.

La rencontre entre Nice et Cologne, comptant pour la première journée d’Europa Conference League, a basculé dans le chaos. Ce jeudi soir, de très violents affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux équipes à l’Allianz Riviera.

Selon les informations de BFM TV, neuf blessés sont à déplorer après ces graves incidents, dont deux plus sérieusement dans les rangs allemands: l’un a fait une chute de cinq mètres dans les tribunes et l’autre a reçu un coup de couteau. Concernant le premier cité, il n’est plus en urgence absolue et était même conscient aux alentours de 19h15.

Le coup d'envoi retardé de près d'une heure

Moins d’une heure avant le coup d’envoi, prévu à 18h45, les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. De nombreux coups ont été échangés et des fumigènes ont été jetés. Alors que le match a un temps été menacé, le coup d’envoi a finalement été reprogrammé à 19h40.