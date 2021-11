Galatasaray-OM: Marseille avec Gerson et Dieng

L'OM se déplace ce jeudi soir sur le terrain de Galatasaray en Ligue Europa (18h45, RMC Sport 1) avec l'interdiction ou presque de perdre. Pour ce match capital, Marseille sera privé de Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus.

Maintenant, il faut gagner. Souvent intéressant depuis le début de sa campagne de Ligue Europa, mais incapable de remporter ses quatre premiers matchs (quatre nuls), l'OM se déplace ce jeudi à Istanbul, dans l'antre de Galatasaray (18h45, RMC Sport 1), où une défaite combinée à une victoire de la Lazio contre le Lokomotiv Moscou signifierait déjà son élimination.

En Turquie, Jorge Sampaoli devra faire sans son maître à jouer Dimitri Payet, perturbé par les incidents de Lyon et surtout suspendu, et sans Valentin Rongier, qui a également pris un carton jaune de trop contre la Lazio. Quant à Cengiz Ünder, touché au dos dernièrement, le local de l'étape est sur la feuille de match, mais pas titulaire.

Gerson de retour dans le onze

Cela donne donc un onze de départ marseillais avec Pau Lopez dans les buts, derrière une défense à trois composée de William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres, avec Pol Lirola en piston droit et Bamba Dieng en piston gauche.

Au milieu, Boubacar Kamara et Pape Gueye feront la paire, tandis que Mattéo Guendouzi et Gerson évolueront a priori un cran plus haut. Enfin, Arek Milik prendra place à la pointe de l'attaque.

La compo de l'OM: Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Gueye - Gendouzi, Gerson - Lirola, Milik, Dieng.

Les remplaçants : Ngapandouetnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, L. Henrique, Ünder, De La Fuente, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou