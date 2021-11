Galatasaray-OM: Under toujours incertain, Gerson pourrait remplacer Payet

S'il a évidemment à cœur de défier Galatasaray jeudi en Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport), Cengiz Ünder reste incertain pour cette rencontre en Turquie. Gerson, lui, pourrait profiter de l'absence de Dimitri Payet pour intégrer le onze de départ de l'OM.

C’est un rendez-vous très important pour l’OM. Troisièmes de leur groupe mais toujours dans la course pour la qualification, les Marseillais se déplacent jeudi à Istanbul pour y défier Galatasaray lors de la cinquième journée de la phase de poules (18h45 sur RMC Sport). Ce sera sans Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus. Le Turc Cengiz Ünder, lui, continue de s’entraîner à part avec un préparateur physique.

Forfait dimanche pour le "match" qui aurait dû se jouer à Lyon en championnat, l’ailier de 24 ans a très à cœur de jouer ce match en Turquie malgré d’éventuelles douleurs au dos. Jorge Sampaoli a confirmé qu’une décision ne sera prise qu’au dernier moment, même si lors du premier quart d’heure les sensations d’Ünder semblaient être bonnes avec quelques accélérations ce mercredi à l’entraînement. De sa présence ou non dépendra le onze de départ de Sampaoli. Gerson pourrait de son côté être la solution en l’absence de Payet. Amine Harit est aussi une option pour jouer dans le cœur du jeu avec une touche technique et sa capacité d’accélération.

Sampaoli veut "tourner la page" après OL-OM

"L’ambiance sera incandescente. C'est une ambiance que j'aime beaucoup et être dans ces stades avec une grande ferveur populaire me rend heureux. L'absence de Payet modifie les choses mais on ne doit pas s'attarder sur les noms, mais sur le système. On doit gagner et trouver la meilleure façon de gêner une équipe très agressive. (...) On doit récupérer les points qu'on n'a pas su prendre lors des premiers matchs", a prévenu en conférence de presse Sampaoli, qui a appelé son groupe à "tourner la page rapidement" après les incidents survenus dimanche au Groupama Stadium, où le match a été arrêté après moins de cinq minutes de jeu quand Payet a été touché au visage par une bouteille en plastique lancée par un supporter lyonnais.

Les Marseillais, qui ont pris quatre points en quatre matchs, savent que deux succès lors des deux dernières journées de Ligue Europa leur assureraient a minima de jouer le barrage réservé aux deuxièmes de chaque groupe, sorte de 16e de finale à disputer contre une équipe reversée de Ligue des champions.

La compo possible de l'OM si Ünder est apte :

Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Kamara, Guendouzi - Under, Gerson, Konrad - Milik

La compo possible de l'OM si Ünder ne joue pas :

Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Gueye Guendouzi - Lirola, Gerson, Konrad - Milik