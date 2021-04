Grenade-Manchester United: l’homme nu sur le terrain est un exhibitionniste bien connu

L’homme nu qui a pénétré sur le terrain pendant le match Grenade-Manchester United (0-2), ce jeudi en Ligue Europa, est un activiste exhibitionniste remarqué à plusieurs reprises dans les rues de la ville andalouse.

Son entrée en jeu n’était pas prévue mais elle a été très remarquée. Un homme entièrement nu s’est invité sur le terrain lors de la première mi-temps du quart de finale aller de la Ligue Europa entre Grenade et Manchester United (0-2), jeudi. L’homme à la barbe très fournie s’est offert quelques cabrioles sur la pelouse du stade de Los Carmenes avant d’être évacué par la police… à laquelle il a souvent affaire.

Il veut promouvoir la paix dans le monde

L’homme âgé de 38 ans est en effet bien connu dans la ville andalouse. Il se nomme Olmo Garcia et fait de sa nudité un art de vivre. Un moyen d’expression surtout. Né à Grenade, à la tête d’une entreprise spécialisée dans l’alimentation pour les athlètes, le chef d’entreprise se promène régulièrement dans les rues de la ville dans le plus simple appareil pour promouvoir la paix dans le monde.

"Je ne proteste pas, je collabore", confiait-il en 2016, année où il a débuté ses happenings. "Pour moi, c'est une façon de revendiquer la pureté, la paix, de montrer que lorsque vous enlevez vos vêtements, vous êtes plus sincère avec tout ce qui vous entoure", précisait-il.

Il a, depuis, multiplié ses apparitions dans les lieux touristiques de la ville, comme le patio de los Leones de la Alhambra, dans la fontaine du Paseo de los Tristes, le long d’une voie de chemin de fer, dans un centre commercial et même sur des pistes de ski. En décembre dernier, il s’est aussi posté – nu évidemment – dans l’une des arches de la cathédrale de Grenade à la manière d’une statue vivante.

Cela avait entrainé l’intervention des pompiers, contraints de déployer la grande échelle pour le déloger. Il s’est offert une nouvelle exposition plus importante jeudi soir lors de ce quart de finale de Ligue Europa impliquant l’un des clubs les plus puissants et suivis du monde.



Selon le journal Ideal, l’activiste a réussi à pénétrer dans l’enceinte au sautant par-dessus une grille située dans l’un des virages du complexe. Le doute reste entier sur la manière dont il a pu contourner le périmètre de sécurité.

