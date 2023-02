Juve-Nantes: la Brigade Loire, principal groupe de supporters, refoulée à l'entrée du stade par la police italienne

Les membres de la Brigade Loire n’ont pas pu accéder au parcage visiteur ce jeudi pour le barrage aller de Ligue Europa entre la Juventus Turin et le FC Nantes. Un supporter bloqué devant le stade a témoigné sur RMC.

La fête est gâchée. Parmi les 2.000 supporters nantais attendus dans les tribunes du Juventus Stadium ce jeudi soir pour le barrage aller de Ligue Europa entre le FCN et la Vieille Dame, les membres de la Brigade Loire n’ont pas pu entrer dans le stade, refoulés par les autorités. Une situation ubuesque racontée sur RMC par Thomas, un fan des Canaris bloqué devant le stade à l’approche du coup d’envoi.

"On n'a rien fait de mal"

"Actuellement la Brigade Loire s’est vu refuser l’entrée du stade pour identité. Vu que c’est un groupe, ils ont mis toutes les places au même nom, la police refuse parce qu’elle veut que chacun ait son identité. Pas de Brigade Loire ce soir, plein de supporters se font refuser l’entrée du stade. On a fait 15h de route. On a payé je ne sais pas combien… Je ne comprends pas la police italienne qui nous fait chier. On n’a rien fait de mal. Seuls les supporters « lambda » ont pu rentrer dans le stade. La moitié des supporters ne peut pas accéder au parcage. On est au niveau des bus. On est coincés, on n’a même pas passé la première grille. On est coincés", a-t-il témoigné, très déçu.

Concrètement, les places réservées par la Brigade Loire sont donc au nom du groupe alors que la police italienne réclame des billets nominatifs. La moitié des supporters sont bloqués et parqués à l'extérieur du stade au pied des bus.