Juve-Nantes: les compos avec Di Maria et un onze très défensif pour Kombouaré

Le FC Nantes a rendez-vous ce jeudi (21h) à Turin pour y défier la Juventus en barrage aller de la Ligue Europa. L'ancien Parisien Angel Di Maria est titulaire dans les rangs italiens.

C’est la fin d’une attente longue de trois mois. Depuis que le tirage au sort a placé la Juventus sur leur route en barrages de la Ligue Europa, les supporters nantais ont un peu de mal à penser à autre chose. Ce jeudi soir, leur équipe a rendez-vous à Turin pour y défier les hommes de Massimiliano Allegri (21h), avec l’espoir de ne pas prendre "une belle fessée", dixit Antoine Kombouaré.

>> Juve-Nantes EN DIRECT

Di Maria titulaire

Si la Vieille Dame vit une saison noire en dehors des terrains, avec une enquête de justice pour des fraudes présumées dans ses comptes et une pénalité de 15 points qui l’a renvoyé dans le ventre mou de la Serie A, elle reste un monument du foot européen. La Ligue Europa est surtout devenu un vrai objectif pour le club turinois, car un titre lui offrirait un billet pour la Ligue des champions. Il faudra commencer par éliminer le seul club français encore en lice sur trois tableaux : Coupe d’Europe, L1 et Coupe de France.

Solides défensivement depuis le début d’année, les Canaris devront afficher la même rigueur pour ne pas compromettre leurs chances de qualification dès ce match aller, avant le retour programmé dans une Beaujoire à guichets fermés jeudi prochain. Au Juventus Stadium, Nantes sera privé de Quentin Merlin et Andy Delort, blessés, et d’Ignatius Ganago, endeuillé par la mort de sa fille. Jaouen Hadjam et Joao Victor, eux, ne sont pas qualifiés pour la C3.

Kombouaré a décidé d'aligner un onze très défensif, avec notamment le retour à la compétition de Nicolas Pallois en charnière centrale au côté d'Andrei Girotto et Jean-Charles Castelletto. En pointe, Mostafa Mohamed a été préféré à Evann Guessand. Moses Simon et Florent Mollet seront sur le banc. En face, Paul Pogba manque toujours à l’appel. Comme Arkadiusz Milik, lui aussi à l’infirmerie. Dans le système d’Allegri, le trio d’attaque sera composé de Federico Chiesa, Angel Di Maria et Dusan Vlahovic.

La composition de la Juventus : Szczęsny - De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro - Fagioli, Paredes, Rabiot - Di Maria, Vlahovic, Chiesa

La composition de Nantes : Lafont - Coco, Girotto, Castelletto, Pallois, Centonze - Sissoko, Moutoussamy, Chirivella - Blas, Mohamed