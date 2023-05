Juve-Séville: polémique sur le but turinois inscrit après le temps additionnel

La Juventus a arraché le match nul face au FC Séville (1-1) après que la durée du temps additionnel soit passée, jeudi en Ligue Europa. Ce qui agace le camp espagnol.

Le FC Séville est passé à quelques secondes d’un succès de prestige sur le terrain de la Juventus (1-1), en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les Andalous ont longtemps défendu avec brio leur avantage acquis après l’ouverture du score par Youssef El-Nesyri (26e). Mais ils ont craqué sur le dernier corner du match avec un but de Federico Gatti au bout de la nuit (90e+7). Et le camp espagnol s’agace d’ailleurs du timing de cette réalisation intervenue après les six minutes de temps additionnel annoncées par l’arbitre-assistant.

"L'arbitre a laissé une minute de plus, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse ça"

Quand le défenseur italien a poussé le ballon dans le but, le temps supplémentaire accordé était en effet dépassé de plus de trente secondes même si rien n’empêche l’arbitre de laisser jouer autant qu’il veut. La pilule n’est pas trop passée auprès des joueurs qui ont aussitôt encerclé l'Allemand, Daniel Siebert. La presse andalouse s’est aussi étonnée de la longue durée de ces arrêts de jeu. "La stupeur de Séville vient du fait qu'il n'y a pas eu de grandes pertes de temps durant le temps additionnel, il semble donc inexplicable qu'un corner ait été autorisé à être tiré à 6’08’’ après le temps réglementaire. Chiesa l'a frappé à 6’27’’ et l'égalisation est venue à 6’32’’", énonce le journal sévillan El Desmarque. Radio Sur regrette aussi ce nul obtenu après que le temps soit écoulé.

L’arbitre a finalement sifflé la fin de la rencontre à la 98e minute de jeu. "L'arbitre a laissé une minute de plus sur les six qu'il a ajoutées, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse ça, a pesté José Castro, président du club. Je reste avec la belle image que l'équipe a donnée ici. C'est dommage de ne pas avoir pu gagner parce que nous le méritions. La Juve n'a pratiquement pas eu d'occasions de but".

La Juve peste, elle, sur un penalty non sifflé en sa faveur après une semelle de Loïc Badé sur Adrien Rabiot, ayant laissé de belles marques de crampons sur la jambe du milieu français. "Je n'ai pas bien vu l’action, a expliqué Castro. Je ne sais pas si c'était un penalty de Badé. L'arbitrage a été bon, sauf pour ajouter une minute de plus."

José Mendilibar, entraîneur sévillan, s’est montré plus compréhensif sur la polémique du temps additionnel. "C'est dommage, a-t-il déclaré. C'est comme ça. L'arbitre a laissé le jeu continuer et nous n'avons pas pu défendre cette action. Nous partons heureux parce que nous avons joué un grand match, nous avons arrêté la Juve à tout moment et parfois nous avons bien joué. Il faut penser à tout le match et pas à la dernière seconde. Quand le corner a été donné, dix ou quinze secondes s'étaient déjà écoulées. Parfois, c’est en notre faveur, parfois contre... Si nous avions bien défendu, il ne se serait rien passé. Nous devons être satisfaits du jeu de l'équipe."