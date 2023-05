Ligue Europa: la Juventus arrache le nul contre Séville, bon coup de la Roma face à Leverkusen

En demi-finales aller de Ligue Europa, le FC Séville a été repris sur le fil jeudi à Turin (1-1) avec un Paul Pogba décisif. La Roma de José Mourinho a tremblé mais s'est imposée à domicile face au Bayer Leverkusen (1-0).

Juventus-Séville (1-1): les Turinois s'arrachent à domicile

Largué en Liga (11e), le FC Séville a longtemps tenu sa réputation de terreur de la Ligue Europa. Recordmen de titres dans la compétition (6), les hommes de José Luis Mendilibar ont été à quelques secondes de jouer un mauvais tour à la Juventus Turin, équipe la plus prestigieuse du dernier carré.

Avec Paul Pogba utilisé pour les vingt dernières minutes et avec l'artillerie lourde au coup d'envoi (Vlahovic, Di Maria, Rabiot, Szczesny...), les Italiens ont été surpris en première période sur une plat du pied de l'opportuniste Youssef En-Nesyri (0-1, 26e). Les Turinois ont poussé pour réagir, mis en échec jusque dans les tous derniers instants par la muraille espagnole gardée par Yassine Bounou.

La Juve a finalement forcé son destin au bout du bout du temps additionnel: le nouvel entrant Federico Gatti a profité d'une remise de la tête de Pogba pour arracher l'égalisation à la 97e minute, et faire chavirer le Juventus Stadium.

La Vieille Dame se retrouve in extremis dans une position plus équitable avant la manche retour, prévue jeudi prochain au Sánchez-Pizjuán. Méfiance toutefois puisque c'est à domicile que les Andalous sont les plus redoutables...

AS Rome-Leverkusen (1-0): les Romains prennent une petite option

Un an après avoir remporté la première Ligue Europa Conférence, José Mourinho et l'AS Rome vont-il enchaîner avec sa grande soeur? Dans la chaude ambiance du Stadio Olimpico, les Romains ont livré une grosse bataille face au Bayer Leverkusen des Français Moussa Diaby et Amine Adli.

Les Italiens en sont sortis gagnants grâce à un pur produit de la maison: à l'affût sur une frappe de Tammy Abraham repoussée dans l'axe par Lukas Hradecky, le jeune Edoardo Bove, 20 ans, a expédié le ballon au fond des filets d'une reprise du gauche (1-0, 63e).

Privés de leur buteur Patrik Schick, les hommes de Xabi Alonso ne sont pas parvenus à tromper Rui Patricio, qui n'était pas loin de la boulette en fin de match (87e). Alors que l'Inter Milan et l'AC Milan se défient dans le dernier carré de la C1, la Roma est bien partie pour emmener un autre club italien jusqu'en finale européenne.