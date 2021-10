Lazio-OM: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue Europa

L’OM se déplace sur le terrain de la Lazio Rome, ce jeudi lors de la troisième journée de la Ligue Europa (18h45). Sans ses supporters mais avec l’ambition d’enfin lancer sa campagne européenne.

Après deux nuls frustrants sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1), puis face à Galatsaray (0-0), l’OM se déplace sur le terrain de la Lazio Rome, ce jeudi (18h45) lors de la troisième journée de la Ligue Europa. La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 et sera aussi à suivre en direct sur notre site.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Lazio-OM en Ligue Europa



Les hommes de Jorge Sampaoli seront privés du soutien de leurs supporters, interdits de déplacement dans la capitale italienne. En 3e position au classement du groupe E, avec deux points, l'OM est devancé d'un point par l'équipe romaine et de deux points par la formation turque de Galatasaray.

Objectif: première place

"Mais l'objectif est d'aller chercher la première place du groupe, a déclaré Sampaoli, mercredi en conférence de presse. C'est le moment d'inverser la tendance et de faire ce que nous n'avons pas pu faire à Moscou et contre Galatasaray. Celui qui contrôlera le jeu et aura la maîtrise du ballon aura la clef du match."

Le technicien argentin pourra s’appuyer sur son duo Dimitri Payet-Arkadiusz Milik (qui retrouvera Maurizio Sarri, son ancien entraîneur à Naples). "Cela peut nous donner un meilleur scenario de match, avec plus d'opportunités devant le but", a-t-il ajouté. Cette rencontre sera la dernière répétition avant le choc face au PSG, dimanche (20h45, 11e journée de Ligue 1).