Lazio-OM: Sampaoli délivre les clés tactiques d’un match à quitte ou double

Jorge Sampaoli se méfie de la vitesse et de la puissance des attaquants de la Lazio, que l’OM affronte ce jeudi (18h45, sur RMC Sport) à Rome, en Ligue Europa. Les Marseillais sont quasiment obligés de ramener un résultat de leur périple romain, pour continuer de croire à la qualification dans le groupe E.

L’OM joue une grande partie de son avenir en Ligue Europa à Rome ce jeudi, dans un match qui sera fort en souvenir pour un certain nombre de ses joueurs, passés par la Lazio et la Roma. Mais ils devront rester concentrés sur le moment présent, car les chances de qualification du club phocéen sont en jeu demain. Pour l'OM (3e), qui n'a pas toujours pas gagné le moindre match (2 nuls), l'avenir peut vite se boucher sans un résultat à Rome sur le terrain de la Lazio (2e), l'épouvantail du groupe E. Si, dans le camp d’en face, Maurizio Sarri s’attend à un football "tactiquement difficile à affronter", Jorge Sampaoli a livré à son tour ce qu’il estime être les clés du match de ses hommes en Ligue Europa.

Sampaoli compte sur Payet et Milik

"Ce qui sera important pour le résultat, c’est de contrôler le jeu, surtout si on pense à jouer beaucoup sur la transition contre une équipe comme la Lazio, qui est très rapide, a-t-il expliqué. Dans ce cas de figure, les choses ne seront pas forcément à notre avantage. Il faut trouver le moyen d'attaquer en bloc, très unis. Surtout quand on rencontre une équipe aussi puissante que la Lazio. On l’a vu contre l’Inter, ils sont capables de renverser le jeu rapidement. Il faudra contrôler le ballon, faire peu d'erreurs, ni perdre le ballon trop rapidement. On connaît leur potentiel, mais on connaît aussi le nôtre. On est venu pour gagner le match, contre une équipe qui a une grande histoire et des joueurs importants. Le match sera certainement de très haut niveau."

Mais les Marseillais débarquent dans la Ville éternelle avec confiance, après un net succès contre Lorient (4-1) en championnat, pour les retours de blessures de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. "La présence de ces joueurs décisifs peut nous permettre d’avoir une meilleure évolution au niveau du match, s’est réjoui Sampaoli. Peut-être que si on avait pu compter sur eux, la tournure des matches précédents aurait peut-être été différente. Les avoir à disposition et en forme, c’est un atout supplémentaire. Ce sont des joueurs importants pour affronter des équipes aussi fortes que la Lazio. Pouvoir compter sur eux nous permet d’être plus compétitifs."