Ligue Europa: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre OM-Lokomotiv Moscou

L'OM termine sa phase de groupes de Ligue Europa ce jeudi avec la réception du Lokomotiv Moscou. Déjà éliminée pour la suite de la compétition, l'équipe de Jorge Sampaoli vise la troisième place de sa poule, synonyme de repêchage en Conference League.

D'ores et déjà éliminé de la Ligue Europa, l'OM a encore la possibilité de continuer l'aventure européenne. Actuellement troisième de sa poule avant la dernière journée, l'équipe de Jorge Sampaoli reçoit ce jeudi le Lokomotiv Moscou, pour un billet qualificatif pour la Conference League.

La partie sera à suivre ce jeudi à partir de 21 heures. La rencontre sera diffusée en clair sur W9 et aussi sur Canal + Sport. "C'est une finale pour aller dans une compétition internationale. Et c'est ce qu'on veut. Donc on pense au match demain (ce jeudi) et ensuite on pensera à dimanche", a assuré Jorge Sampaoli en conférence de presse, alors que l'OM défiera Strasbourg en Ligue 1 ce dimanche.

Objectif Conference League

Avec quatre points contre deux pour le club russe, l'OM se qualifiera pour la Conference League en cas de nul ou de victoire face au Lokomotiv Moscou. "Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l'appui qu'ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Le chemin est difficile mais j'ai cet espoir de voir cette joie populaire, de donner aux gens ce qu'ils attendent", a expliqué Jorge Sampaoli.

La Conference League est la dernière compétition européenne, née cette saison. Battu lors de son déplacement à Galatasaray le 25 novembre dernier, l'OM avait dit adieu à ses chances de qualification, dans un groupe aussi composé de la Lazio Rome.