Incidents OL-OM: "cirque", "injustice" et "psychodrame" dans la presse après les sanctions

Les sanctions infligées à Lyon après les incidents lors du match face à Marseille ne satisfont personne comme le soulignent les médias locaux, ce jeudi matin.

L’unité collective prônée avant les débats a rapidement volé en éclat. Les sanctions infligées contre l’OL (un point retiré, match à rejouer) par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), jeudi, n’a satisfait aucun des deux clubs. L’OM voulait match gagné et s’est plaint de ne pas avoir été convié aux débats par le biais d’une conférence de presse de Jacques Cardoze, directeur de la communication, donnée devant la Ligue... pendant les discussions.

Une mise en scène dénoncée par Lyon, également remonté par les décisions disciplinaires. Le club se garde le droit de faire appel. Ces choix sont évidemment discutés dans la presse locale et sportive, ce jeudi matin. L’Equipe constate "l’injustice pour tous" face aux réactions des deux clubs. Les médias marseillais remarquent aussi le changement de ton du club étendard de la ville. "L’OM crie au scandale", souligne La Provence en une. "OL-OM: on ne va pas en rester là", prévient encore le journal dans ses pages Sports.

Pour La Marseillaise, "le psychodrame continue", alors que le Phocéen lance: "toujours le même cirque". A Lyon, Le Progrès juge cette décision comme "une double peine pour Lyon: un point retiré et un match à rejouer" en rappelant que le club s’insurge contre cette décision. Le sujet est traité au milieu d’une actualité dense avec l’annonce du départ de Juninho de son poste de directeur sportif dès le mois de janvier.

Les sanctions de la commission de discipline occultent l’actualité sportive des deux clubs engagés en Ligue Europa, ce jeudi. Il n’y a plus d’enjeu pour l’OL, qui reçoit les Glasgow Rangers (18h45, sur RMC Story et RMC Sport 2). Les hommes de Peter Bosz, auteur d’un sans-faute, sont assurés d’être qualifiés et de terminer premiers de leur groupe. Pour l’OM, éliminé de la course aux 16es de finale, la défaite est interdite face au Lokomotiv Moscou (21h) sous peine de manquer un avenir en Conference League, réservé aux 3es de groupe.