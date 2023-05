Ligue Europa: amer, Allegri pointe le "manque d’expérience" de la Juventus après l’élimination face à Séville

Une semaine après son nul (1-1) à l’aller, la Juventus Turin s’est inclinée contre le FC Séville (2-1 a.p.) en demi-finale retour de Ligue Europa. Eliminé et forcément déçu, l’entraîneur turinois n’a pas accablé ses joueurs, qu'il estime encore un peu tendres à ce niveau.

Tombée sur la pelouse du FC Séville, jeudi soir en demi-finale retour de Ligue Europa (aller 1-1, retour 2-1 a.p.), la Juventus Turin ne verra pas la finale de la C3. Reversée de la Ligue des champions, la Vieille Dame avait fait de sa petite soeur un objectif. Mais ce sont bien les Espagnols qui défieront la Roma en finale.

>> Revivez la qualification de Séville aux dépens de la Juve

Face au spécialiste absolu de l'épreuve (6 sacres), les partenaires d'Adrien Rabiot et Angle Di Maria ont chuté au terme d'un match retour rocambolesque, conclu au bout de la prolongation. "Il faut mettre les buts au fond quand on a les occasions. Les garçons ont joué un beau match, mais c'était une demi-finale de Coupe d'Europe, il fallait en donner un peu plus", a estimé Massimiliano Allegri.

"Ces garçons-là apprennent"

Surtout, le coach italien a regretté que ses joueurs n'aient pas été plus efficaces lorsqu'ils ont eu l'occasion de tuer cette double-confrontation. "Ce qu'il nous a manqué? Mettre les occasions au fond. Mais je repars avec une bonne image de l'équipe. C'est une équipe qui manque d'expérience au niveau international, ce sont des matches physiques, qui exigent beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau européen, et ces garçons-là apprennent. Ils ont tous fait un match complet."

Avant de conclure, plus positif, sur les belles performances italiennes sur la scène européenne cette saison. "Je suis content que des équipes italiennes arrivent en finales de compétitions européennes. On n'y est pas arrivés aujourd'hui? Oui, et on va continuer à travailler."