Premier League : Haaland, Saka, Rashford… Le débat a déjà commencé pour le joueur de la saison

A deux mois et demi de la fin de la saison en Premier League, la question commence à se poser en Angleterre: qui est le meilleur joueur du championnat le plus compétitif de la planète ? Trois noms ressortent comme des évidences: Bukayo Saka, Erling Haaland et Marcus Rashford, leaders offensifs des trois premières équipes au classement.

A chacun son petit protégé. Tous les ans au printemps arrive le même débat : qui est le meilleur joueur de Premier League ? Le sujet, en Angleterre, est sérieux. Alors sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes des journaux, on demande aux anciens joueurs de trancher.

Rio Ferdinand penche pour Marcus Rashford, Micah Richards pour Erling Haaland, Kevin Campbell pour Bukayo Saka, et c’est sans doute un hasard (pas du tout) si ces trois-là ont un jour porté les couleurs de Manchester United, City ou Arsenal. Mais ce trio composé d’un Norvégien et de deux Anglais est bien celui qui se détache, à deux mois et demi du dénouement de la Premier League.

Haaland, record en vue

Après un début de saison stratosphérique et 15 buts lors des 10 premières journées de Premier League, on aurait presque tendance à dire qu’Erling Haaland a baissé le pied. Pourtant, avec 27 buts en 26 journées, il reste sur une moyenne ahurissante, à 7 unités seulement du record de l’histoire du championnat fixé par Alan Shearer et Andy Cole à 34 réalisations sur une saison. Un record qui tient depuis 28 ans mais que le Norvégien pourrait faire tomber dès sa première saison en Angleterre.

Tant pis, donc, si Manchester City est devenu plus prévisible ou si Haaland passe certains matchs sans beaucoup de ballons à exploiter. D’une façon, c’est même inquiétant pour les adversaires : les hommes de Pep Guardiola peuvent nettement progresser sur la manière dont ils exploitent les qualités de leur nouvel attaquant, mais le Norvégien écrase déjà les défenses et enfile les buts comme personne dans le championnat. Cette saison, l’Angleterre a découvert avec Haaland une machine terrifiante qui ne s’arrête jamais.

Saka, un titre de champion à aller chercher

Thierry Henry recommandait il y a quelques semaines à Bukayo Saka de devenir plus méchant sur le terrain, parce que c’est selon lui comme ça qu’on devient un très grand joueur. Mais jusqu’ici, le jeune Anglais n’a pas eu besoin de ça pour mener Arsenal jusqu’à la première place du championnat, cinq points devant Manchester City. Déjà nommé parmi les candidats au titre de meilleur joueur du championnat la saison dernière, il a pris une nouvelle dimension depuis quelques mois.

Si le jeu des Gunners penche à droite, c’est parce que Saka peut faire la différence à tout moment et que lui donner le ballon donne des garanties. Cette saison, il a même ajouté les stats à sa palette : avec 10 buts et 9 passes décisives, il est le joueur le plus décisif du championnat derrière Haaland et Kane. Il a été décisif 7 fois en 7 rencontres contre les autres équipes du Big Six et chacun de ses buts a permis à Arsenal de prendre l’avantage ou d’égaliser. A 21 ans seulement, il est devenu plus qu’un jeune crack : il est l’un des cadors de la Premier League.

Rashford, en feu depuis la Coupe du monde

Il y a eu un avant et un après Mondial dans la saison de Marcus Rashford. Ou plutôt, il y a eu un avant et un après Cristiano Ronaldo, puisque c’est pendant la Coupe du monde que Manchester United a annoncé se séparer de sa star portugaise. Depuis, le numéro 10 des Red Devils a repris les rênes du secteur offensif et tout va mieux. Quatre fois buteur lors des 16 premières journées, avant le voyage au Qatar, Rashford a scoré 10 fois en 11 matchs de championnat depuis.

Mais au-delà des statistiques, il y a l’impression laissée sur le terrain. Transformé par Erik ten Hag, Marcus Rashford est partout, parfois sur son côté gauche, parfois dans l’axe. Il est celui qui amène de la surprise et de la variation, libéré depuis le départ de Ronaldo qui accaparait les ballons et ne les lâchait pas toujours quand il fallait. Dans le débat du meilleur joueur de la saison, en revanche, certains lui reprochent volontiers son rendement bien plus faible pendant les trois premiers mois de compétition.