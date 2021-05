Ligue Europa: avec le spécialiste Emery, Villarreal s'offre une première finale en éliminant Arsenal

Villarreal s'est qualifié pour la première finale de Ligue Europa de son histoire, ce jeudi soir avec son nul 0-0 contre Arsenal. Unai Emery peut donc remporter cette compétition pour la quatrième fois de sa carrière.

C'était écrit. Un an et demi après son limogeage, Unai Emery est parvenu à priver Arsenal de la finale de Ligue Europa. En obtenant jeudi soir un nul 0-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium, Villarreal a confirmé sa victoire 2-1 obtenue au match aller. Le club espagnol va donc pouvoir affronter Manchester United et espérer succéder au Séville FC, le 26 mai à Gdansk (Pologne). Il s'agira aussi de la première finale d'une compétition majeure de son histoire.

Plutôt dominateur, Villarreal a pris le parti de fermer le match, d'imposer un tempo lent, et de ne pas partir à l'abordage. Pour autant, Arsenal, malgré d'incontestables manques dans l'utilisation du ballon, n'est vraiment pas passé loin de ce but qui aurait tout changé. Car avec une victoire 1-0, les Gunners se seraient qualifiés à la faveur de ce penalty de Nicolas Pepe marqué à l'aller.

Deux poteaux pour Aubameyang

Cette ouverture du score, les poteaux de Geronimo Rulli l'ont empêchée à deux reprises. D'abord à la 26e minute, puis à la 79e quand Arsenal s'est mis à pousser fort pour provoquer le destin. Ces deux tirs ont été l'oeuvre de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas pu combiner avec Alexandre Lacazette, qui l'a seulement remplacé car trop juste pour disputer l'ensemble de la rencontre.

Au Stadion Miejski de Gdansk, Villarreal ne jouera pas seulement pour un sacre inédit, mais aussi pour une qualification en finale de la Ligue des champions. Une chance pour le 6e du championnat espagnol, dans lequel les quatre tickets pour la C1 sont d'ores et déjà inaccessibles. Une victoire finale permettrait aussi à Unai Emery, victorieux trois fois avec le Séville FC de 2014 à 2016, de ne pas perdre une deuxième finale de suite, après celle de 2019 avec Arsenal.

À propos des Gunners, cette saison finit donc en eau de boudin. À quatre journées de la fin, les hommes de Mikel Arteta sont seulement 9es de Premier League et accusent neuf points de retard sur la 5e place.