Ligue Europa: cinq ans après l’attentat, Marc Bartra retrouve l’AS Monaco

Touché par l’attentat qui a précédé le quart de finale aller de Ligue des champions entre Monaco et Dortmund en 2017, Marc Bartra n’avait pas pu affronter le club de la Principauté. Désormais rétabli et sous les couleurs de Trabzonspor, il va affronter pour la première fois les Monégasques ce jeudi en Ligue Europa.

Trois bombes et un attentat avaient eu raison du match de Ligue des champions entre Dortmund et Monado en 2017. La rencontre avait finalement, dans le flou total, été reportée au lendemain et remportée par l'ASM (3-2). Au retour (3-1), le joueur formé à Barcelone avait le radius fracturé et avait vu, depuis les tribunes du Stade Louis II ses coéquipiers être éliminés par Kylian Mbappé, Radamel Falcao et les hommes de Leonardo Jardim. Principale victime de cette attaque, le défenseur retrouvera la compétition un mois plus tard.

Bartra a rapidement quitté Dortmund

Le 20 mai, Thomas Tuchel le titularise dans la victoire des siens 4-3 face au Werder Brême. Cependant son aventure dans la Ruhr ne durera pas. Le 31 janvier 2018, Marc Bartra rentre en Espagne et s’engage avec le Bétis Séville. Cet été, 146 matchs plus tard, il s’engage avec Trabzonspor, tout juste sacré champion de Turquie. Cinq ans après, le défenseur espagnol va enfin affronter l'AS Monaco, à 18h45. Le contexte sera tout autre mais la rencontre aura, à coup sûr, une saveur particulière.

L’auteur de l’attentat emprisonné

Serguei Wenergold, a depuis été reconnu coupable de tentatives de meurtres par le tribunal de Dortmund. Condamné à 14 ans de prison, il purge actuellement sa peine. Son procès a duré onze mois, le temps pour lui d’expliquer les raisons de son acte. Il avait spéculé sur une chute des actions en bourse du Borussia Dortmund et voulait décimer l'équipe pour faire chuter les cours.