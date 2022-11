Ligue Europa: crampons sur le cou de l'adversaire, la vilaine faute lors de Roma-Ludogorets

Le Franco-Béninois Olivier Verdon a reçu un rouge direct ce jeudi lors de la défaite de Ludogorets sur le terrain de la Roma (3-1) en Ligue Europa. Le défenseur du club bulgare a été sanctionné après avoir marché sur le coup d’un adversaire.

Un succès au Stadio Olimpico et Ludogorets décrochait son billet pour les barrages de la Ligue Europa. Malgré un but d’avance à la mi-temps, le club bulgare a fini par s’écrouler et s’incliner sur le terrain de la Roma (3-1), après notamment deux penalties en faveur des Italiens. Les Bulgares poursuivront donc leur saison européenne en Conference League. Malheureusement, ce sera sans Olivier Verdon lors du match aller des barrages.

La faute à l’expulsion du défenseur franco-béninois ce jeudi dans les dernières minutes du choc face au club de la Louve. Sur un coup-franc en fin de match, le central de Ludogorets a marché sur le cou de l’infortuné Nicola Zalewski.

>> Roma-Ludogorets (3-1)

Verdon expulsé après recours à la vidéo

Lancé à l’assaut des buts romains dans les dernières minutes, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux (une apparition en Ligue 1) est monté dans la surface adverse pour un coup franc en faveur de Ludogorets. Après avoir fait chuter le milieu polonais de 20 ans en s’accrochant à lui au duel, Olivier Verdon a piétiné le cou du Romain avec son pied gauche

S’il a plaidé son innocence auprès de l’arbitre, avançant un geste involontaire, l’international béninois aux 26 sélections n’a pas bénéficié de la clémence de l’arbitre. Après visionnage de la séquence sur les écrans du VAR, l’officiel a expulsé Olivier Verdon sous les applaudissements ironiques des joueurs de Ludogorets.

Verdon a présenté des excuses à Zalewski

Le fait de voir Nicola Zalewski reprendre sa place pour la fin du match sans séquelle entre l’AS Rome et les Bulgares pourrait jouer en faveur du défenseur. Reste à savoir si cela lui évitera une lourde suspension de la part de la commission de discipline de l’UEFA après son intervention trop musclée.

Après la rencontre, Olivier Verdon a également présenté des excuses au Polonais via un message posté sur les réseaux sociaux: "Désolé pour cette erreur, je regardais le ballon, bonne chance pour la suite."