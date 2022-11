Rennes: "C'est une mise en garde", estime Genesio après le nul contre Larnaca

Bruno Genesio a préféré retenir du positif après le nul concédé jeudi à domicile par Rennes contre l'AEK Larnaca (1-1). L'entraîneur du club breton voit cet accroc en Ligue Europa une incitation à ne pas lever le pied malgré la belle série de son équipe.

En course pour la première place de son groupe de Ligue Europa, Rennes a raté le coche ce jeudi contre l'AEK Larnaca lors de la sixième journée. Incapable de marquer plusieurs buts pour remporter un succès facile et venir titiller Fenerbahçe, leader de la poule B, le club breton a même fini par se faire surprendre par les Chypriotes (1-1) devant son public du Roazhon Park. Après la qualificaiton des siens pour les barrages de la Ligue Europa, Bruno Genesio a reconnu que ce nul pouvait leur faire du bien pour la suite de la saison.

"Je dis que c’est bien parce quand tout va bien, trop bien, on peut, peut-être, penser qu’il suffira de jouer au Roazhon Park devant notre public pour gagner, a lancé le technicien face à la presse après la rencontre. Et que même en faisant 80 ou 90% des efforts, cela suffira. On a vu que cela ne suffisait pas, c’est une mise en garde, un rappel."

Genesio: "Peut-être une soirée sans"

Qualifié pour la suite de la Ligue Europa, avant même ce nul final contre Larnaca, Rennes demeure toujours à la lutte pour le podium en Ligue 1. Invaincu depuis la quatrième journée de la saison, le club breton reste même sur sept victoires en neuf rencontres de championnat avant d'aller défier Lille ce dimanche dans le nord de la France. Voilà probablement aussi pourquoi Bruno Genesio avait choisi de faire tourner pour le duel européen du mileu de semaine.

"C’est peut-être une soirée sans aussi. Cela peut arriver. Je pense que l’on a fait suffisamment de bons matchs pour aussi, de temps en temps, ne pas être à la hauteur, a encore enchaîné l'entraîneur du Stade Rennais après le nul contre la formation chypriote jeudi. Encore une fois, oui il y avait beaucoup de changements mais je dis suffisamment depuis le début de saison que j’ai un groupe de qualité pour, à mon avis, pouvoir assumer ces changements. Rien ne dit que, si on avait fait jouer la même équipe que celle qui a joué dimanche contre Montpellier, on aurait gagné trois à zéro."

Genesio va "peut-être" regretter d'avoir aligner Terrier

S'il ne semble pas trop pester sur l'issue du match de Ligue Europa de son équipe, Bruno Genesio a toutefois regretté la blessure de Martin Terrier. Victime d'une douleur à la cuisse, l'attaquant est sorti avant l'heure de jeu contre Larnaca et n'est pas certain de pouvoir défier le LOSC en Ligue 1.

"Pour l’instant, je ne sais pas ce qu’il a. Il a une douleur à la cuisse. Sera-t-il forfait pour dimanche ? Je ne sais pas, a estimé le coach breton en conférence de presse. J’avais besoin qu’Arthur Theate souffle un peu, il a tout joué, ce ne sont pas des robots. Je vais peut-être avoir des regrets à ce niveau-là avec Terrier, j'ai hésité à le faire souffler, j’aurais peut-être dû…"