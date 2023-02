Ligue Europa: des gros regrets pour Rennes, éliminé par le Shakhtar au bout du suspense

Battu la semaine dernière (2-1) par le Shakhtar Donetsk, le Stade Rennais a été éliminé aux tirs au but en huitièmes de finale de Ligue Europa ce jeudi malgré sa victoire (2-1) au Roazhon Park. Il n'y a plus de clubs français en Ligue Europa.

La France n'a plus de représentant en Ligue Europa. Après les éliminations plus tôt ce jeudi de Nantes et l'AS Monaco, le Stade Rennais n'a pas sauvé l'honneur du football français. Le club breton a été éliminé aux tirs au but par le Shakhtar Donetsk (2-1 après prolongation). Battu la semaine dernière (2-1), le club breton avait pourtant réussi à renversé la situation grâce à Karl Toko-Ekambi et au jeune Ibrahim Salah, auteur du but en prolongation. Mais la séance des penalties a été fatale aux Rennais, Steve Mandanda ne réalisant aucun arrêt décisif face aux Ukrainiens. Au vu de leur prestation, les joueurs de Bruno Genesio peuvent nourir de gros regrets...

Au Roazhon Park, les Rennais ont montré rapidement leur envie de bien faire, butant à plusieurs reprises sur Anatoliy Trubin à l'image de cette tentative d'Adrien Truffert (11e). Sur un corner, Lassina Traoré pensait lui ouvrir le score pour le club ukrainien (23e) mais la remise d'Artem Bondarenko a été sanctionnée par le VAR pour une faute de main.

L'équipe de Bruno Genesio s'est montrée plus dangereuse que son adversaire, manquant néanmoins d'efficacité pour ouvrir le score en première période. Il n'a fallu que quelques minutes au retour des vestiaires pour que Karl Toko-Ekambi ouvre le score (1-0, 52e), avec l'aide de la barre. Jérémy Doku a été à l'initiative de l'action, résistant à deux défenseurs avant de servir Amine Gouiri, qui a lui décalé pour "KTE".

Les larmes de Belocian

Doku a continué son forcing, laissant sur place la défense adverse pour envoyer un centre à Arnaud Kalimuendo (57e) sauf que la tentative de l'ancien du PSG a été repoussée . De son côté, Steve Mandanda a sauvé son équipe avec un arrêt réflexe sur une volée de Yukhym Konoplya (66e). Avant la suppression de la règle du but à l'extérieur la saison dernière, une victoire 1-0 aurait pu suffire à Rennes pour se qualifier mais ce score était synonyme cette fois de prolongation.

Une prolongation durant laquelle Amine Gouiri n'est pas loin d'offrir la qualif aux Bretons sur une frappe repoussée par Trubin (102e). Mais Rennes fait la différence en 2eme période. Parti de la ligne médiane, Jérémy Doku prend toute la défense de vitesse et sert sur un plateau Ibrahim Salah (2-1, 106e). A 21 ans, l'ailier belge-marocain signe son premier but avec les Rouge et Noir. Pas le moins important. Mais alors qu'on imagine Rennes qualifié, Jeanuël Belocian dévie le ballon dans son propre but au bout de la prolongation (2-1, 119e). Et fond en larmes à la fin du temps réglementaire. Lors de la séance des tirs au but, Doku puis Meling se ratent. Mais Bondar et Sikan ne trouvent pas le cadre, eux non plus. Finalement, c'est Lesley Ugochukwu qui sera le héros malheureux de l'équipe Bretonne. Rennes prend la porte. Que de regrets...