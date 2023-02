Monaco-Leverkusen: l'ASM éliminée aux tirs au but après un nouveau match fou

Vainqueur à l'aller (3-2) en Allemagne, l'AS Monaco a été battu ce jeudi lors du barrage retour de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (3-2, 5-3 tab). Le club du Rocher est éliminé après avoir livré une prestation en-deça des attentes nourries au fil des dernières semaines.

Une fin de série fatale à l'AS Monaco. Vainqueur en Allemagne du Bayer Leverkusen jeudi dernier (3-2), le club monégasque a été battu à Louis II ce jeudi (3-2, 5-3 tab) lors du barrage retour de Ligue Europa. Cette première défaite en 2023, dans le temps règlementaire, met fin au parcours européen de l'ASM cette saison.

L'équipe de Philippe Clement a été dominée par une formation bien plus entreprenante et en place tactiquement. Monaco a été puni dès le début de match (13e) par un manque d'agressivité. Sur son côté droit, Jeremie Frimpong a réussi à centrer en force face à Caio Henrique. Alexander Nübel s'est loupé en voulant récupérer le ballon, ce qui a permis à Florian Wirtz de conclure seul au but (13e).

Une réaction venue du banc mais insuffisante

La réaction monégasque a été rapide grâce à Eliesse Ben Seghir, obtenant un penalty pour une faute d'Edmond Tapsoba. En pleine forme depuis la reprise, Wissam Ben Yedder a répondu présent pour l'égalisation (19e). Mais les Monégasques ont concédé un nouveau but dans la foulée: à l'issue d'un corner, Exequiel Palacios a frappé à l'entrée de la surface (21e) pour redonner l'avantage à son équipe.

Menée 2-1 la semaine dernière, l'ASM avait réussi à retourner la situation pour s'imposer. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a sans doute retenu la leçon, marquant le troisième but à l'issue s'une superbe action collective pleine de maîtrise, conclue par une tête décroisée de l'international espoirs français, Amine Adli (58e), sur un service de Wirtz.

S'il avait permis à son équipe de recoller grâce à un penalty, Wissam Ben Yedder a trouvé la barre (60e) dans la foulée de ce troisième but allemand. Si Leverkusen a eu d'autres occasions pour enfoncer le clou, Lukas Hradecky a lui repoussé une tentative de Ben Seghir (72e). Mais la solution, comme souvent avec Monaco, est venue du banc. L'international suisse Breel Embolo (84e) a trouvé la faille de la tête, six minutes seulement après son entrée, à la réception d'un centre de Krépin Diatta.

Un derby face à Nice dimanche

Les dynamiques se sont peu à peu inversées en cette fin de match, avec une équipe de Leverkusen de plus en plus fatiguée. Toutefois, la prolongation n'a pas permis aux deux clubs de se départager et la meilleure occasion a été pour Kevin Volland (118e), qui a vu sa tête être stoppée par Hradecky. La barre trouvée par Eliot Matazo lors de la séance de tirs au but a été fatale aux Monégasques. Les regrets se situeront sans doute plus sur le contenu livré lors du temps règlementaire.

Depuis la Coupe du monde, Monaco restait sur une série de 11 matchs sans défaite même si le club du Rocher avait été éliminé de la Coupe de France par Rodez, déjà au terme d'une séance de tirs au but. Avec le derby face à l'OGC Nice ce dimanche (17h05) en championnat, il faudra rapidement se relancer pour l'ASM.