Rennes-Shakhtar: 250 réfugiés de guerre ukrainiens invités au Roazhon Park

Comme lors de la réception du Dynamo Kiev en octobre, le Stade Rennais a décidé d’inviter des réfugiés de guerre ukrainiens à venir assister au barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, ce jeudi au Roazhon Park (21h sur RMC Sport).

Le Stade Rennais va jouer son avenir européen lors de la réception du Shakhtar Donetsk, ce jeudi, en barrage retour de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport). Après leur défaite lors du match aller (2-1), la semaine passée à Varsovie (Pologne), les joueurs de Bruno Genesio devront l’emporter devant leur public pour espérer se qualifier.

Comme il l’avait fait en octobre dernier lors de la réception du Dynamo Kiev en phase de poules (2-1), le club breton a invité des réfugiés de guerre ukrainiens à venir assister au match. Ils seront 250 à garnir les tribunes du Roazhon Park, selon un communiqué du club d'Ille-et-Vilaine. Ouest France précise que le Stade Rennais s’est rapproché de plusieurs associations pour lancer ses invitations.

L’achat d’une ambulance et une récolte de fonds

Les partenaires des Rouge et Noir ont également récolté 100.000 euros afin de financer l’achat d’une ambulance qui sera présentée ce jeudi à la délégation du Shakhtar après leur séance d’entraînement. Un dîner de gala doit aussi se tenir au Roazhon Park afin de récolter d’autres fonds en faveur de l’Ukraine, qui lutte depuis plus d’un an contre l’invasion de son territoire par la Russie.

Après cette soirée européenne, les Rennais, actuellement 5es de Ligue 1, se rendront à la Beaujoire pour y défier Nantes, dimanche, lors de la 25e journée (15h).